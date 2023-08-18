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Памятник Ленину рухнул в ВКО во время реставрации (видео)

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Памятник Владимиру Ленину
Памятник Ленину. Кадр из видео: instagram.com/gde_novosti_uka

В соцсетях появились кадры падающего памятника Владимиру Ильичу Ленину. Инцидент произошел во время работ в городе на востоке Казахстана. Местный акимат прокомментировал случившееся.

Кадры, на котором падает памятник Владимиру Ленину, установленный на центральной площади в Алтае в Восточно-Казахстанской области, появились в Instagram-профиле gde_novosti_uka.

По информации YK-news.kz, 15 августа в городе приступили к благоустройству центральной площади. В перечень запланированных работ входила реконструкция гранитных плит постамента памятника Ленину.

Как рассказал подрядчик, во время работ памятник упал сам. Инцидент прокомментировали в акимате района Алтай.

"В социальных сетях распространяется видео, где погрузчик при осуществлении ремонта допустил сдвиг памятника, вследствие чего последний упал с постамента. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия", – говорится в сообщении.

Сообщается, что у памятника откололась кисть – повреждения несущественные. Подрядчик в свою очередь заявил, что отремонтирует изваяние и водрузит обратно на место.

На сайте Большой Советской энциклопедии говорится, что Ленин (Ульянов) Владимир Ильич родился 10 (22) апреля 1870 в Симбирске (ныне Ульяновск), умер 21 января 1924 года в поселке Горки (ныне Горки Ленинские), Московская область.

Ленин – пролетарский революционер и мыслитель, продолжатель дела К. Маркса и Ф. Энгельса, организатор Коммунистической партии Советского Союза, основатель Советского социалистического государства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2033057-pamyatnik-leninu-ruhnul-v-vko-vo-vremya-restavratsii-video/

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