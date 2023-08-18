Полиция завела уголовное дело из-за рухнувшего памятника Ленину в ВКО

Памятник Ленину. Кадр из видео: instagram.com/gde_novosti_uka

Сегодня в городе Алтай в Восточно-Казахстанской области во время реставрации упал памятник Ленину. Полиция начала расследование по данному факту, передает Yk-news.kz со ссылкой на ДП региона.

Как сообщили изданию в правоохранительных органах, досудебное расследование начато по части 1 статьи 203 УК РК "Умышленное уничтожение или повреждение памятников истории, культуры, природных комплексов или объектов, взятых под охрану государства".

"В качестве наказания предусмотрено лишение свободы на срок от трех до семи лет. Проводятся следственные действия", - говорится в сообщении департамента.

Напомним, кадры, на которых падает памятник Владимиру Ленину, установленный на центральной площади в Алтае, появились в соцсетях сегодня днем.

СМИ сообщали, что в городе приступили к благоустройству центральной площади, планировалось отремонтировать гранитные плиты постамента памятника.

Проводивший работы подрядчик заявил, что памятник упал сам. Между тем в районном акимате сообщили, что у изваяния откололась кисть. Подрядчик обязался отремонтировать памятник и вернуть его на место.

Согласно статье 203 УК РК, умышленное уничтожение или повреждение памятников истории, культуры, природных комплексов или объектов, взятых под охрану государства, а также предметов или документов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет.

Вторая часть статьи гласит, что деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи:

совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом;

повлекшее по неосторожности причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью;

совершенное по мотивам социальной, национальной, расовой или религиозной вражды, –

наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.

Деяния, предусмотренные частями первой или второй этой статьи, повлекшие по неосторожности смерть человека, наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2033111-politsiya-zavela-ugolovnoe-delo-iz-za-ruhnuvshego-pamyatnika-leninu-v-vko/