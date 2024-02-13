Без вести пропавшего иностранца не могут найти третью неделю на севере Казахстана

В Акмолинской области третью неделю ищут без вести пропавшего иностранца. Он поехал в село, где работал в крестьянском хозяйстве, и перестал выходить на связь, пишет NUR.KZ со ссылкой на областной ДП.

Третью неделю в Акмолинской области не могут найти без вести пропавшего гражданина Узбекистана.

"Заявление о безвестном исчезновении Рахманкулова Кулмаханбета Абдухалиловича 1972 года рождения в отдел полиции района Биржан Сал поступило 22 января. По словам родственников, гражданин Узбекистана прибыл в Казахстан 22 ноября 2023 года и некоторое время жил в столице", – сообщается в Instagram-профиле областного департамента полиции.

Отмечается, что в декабре мужчина прибыл в село Краснофлотское в районе Биржал Сал, где и пропал. Там он работал в местном крестьянском хозяйстве в качестве разнорабочего.

На поиски пропавшего ориентирован личный состав районного отдела полиции и близлежащих подразделений, распространены ориентировки. Проверены отгонные участки, степные территории и лесные массивы. Также используется дрон.

На момент исчезновения пропавший был одет в шапку-ушанку черного цвета, черную болоньевую куртку, черные штаны (ватники), черные берцы, черные штаны, футболка светло-желтого цвета. На лице имеется шрам после травмы переносицы. Средств связи пропавший при себе не имеет.

Граждан, владеющих какой-либо информацией, призвали немедленно сообщить в органы внутренних дел по месту жительства или на спецлинию "102".

Что делать, если пропал человек?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично в ближайшем отделении.

Информация, которую важно предоставить в полицию, следующая:

личные данные пропавшего – имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;

сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

Если речь идет о ребенке, то обращаться в полицию следует как можно быстрее. В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека. Для подачи такого заявления не существует временных ограничений.

Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.

В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование — обзванивать друзей, коллег, места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно и так далее.