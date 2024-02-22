Полиция провела рейд на алматинской барахолке

Рейд на алматинской барахолке провела полиция - он был направлен на обеспечение безопасности дорожного движения. Стражи порядка выявили десятки нарушений, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Отмечается, что только за первый час рейда патрульные Жетысуского района мегаполиса выявили свыше 25 нарушений ПДД, большая часть из них - нарушения правил парковки транспортных средств.

В результате на штрафную стоянку были водворены 8 машин, припаркованные в неустановленных местах.

В МПС добавили, что силами строевых подразделений проводится работа по выявлению водителей, нарушивших правила остановки или стоянки транспортных средств, что влечет создание препятствий для движения других автомашин.

Стоит отметить, что недавно алматинцы пожаловались на беспорядочно припаркованные авто на одной из улиц. По этой причине по улице Сатпаева в Алматы, граничащей с тремя крупными жилыми комплексами, полиция начала проводить точечные рейды.

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Полицейские в пилотном варианте применяют измеритель светопропускаемости тонированных автомобильных стекол.