О скоплении машин на четырех пограничных пунктах в Казахстане предупредили в КНБ

В Казахстане на пограничных пунктах пропуска наблюдается скопление транспортных средств. Это произошло из-за перекрытия дорог в ряде областей, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ РК.

"В связи с ухудшением погодных условий в северных областях страны, было временно ограничено движение автотранспорта по дорогам республиканского и областного значения. В настоящее время ситуация стабилизировалась", – сообщили представители ведомства.

Отмечается, что дороги в ряде регионов были открыты и теперь на отдельных направлениях отмечается скопление транспортных средств:

️на казахстанско-кыргызском участке (пункт пропуска "Карасу");

️на казахстанско-узбекском участке (пункты пропуска "Тажен", "Казыгурт");

️на казахстанско-российском участке (пункт пропуска "Сырым").

"Вместе с тем Пограничная служба КНБ сообщает, что казахстанские пункты пропуска функционируют в штатном режиме.

Водителям транспортных средств рекомендуется скорректировать маршруты движения с учетом складывающейся ситуации", – добавили правоохранители.

Напомним, сегодня утром сообщалось о перекрытии 28 автодорог республиканского значения в семи областях Казахстана.

Ранее синоптики предупредили казахстанцев о том, что морозная погода все еще сохраняется в нашей стране. В период с 22 по 24 февраля обширный антициклон, подпитываемый холодными северными потоками, по-прежнему сохранит морозную, безветренную погоду на большей части Казахстана.

Что делать, если вы оказались вдалеке от населенных пунктов во время метели?

Зимняя дорога требует от каждого участника дорожного движения особой осторожности и повышенного внимания, сообщается на официальном сайте одного из региональных ДЧС.

Чтобы избежать неприятных ситуаций или трагических инцидентов, важно помнить о следующих пунктах: