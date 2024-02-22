О скоплении машин на четырех пограничных пунктах в Казахстане предупредили в КНБ
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В Казахстане на пограничных пунктах пропуска наблюдается скопление транспортных средств. Это произошло из-за перекрытия дорог в ряде областей, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ РК.
"В связи с ухудшением погодных условий в северных областях страны, было временно ограничено движение автотранспорта по дорогам республиканского и областного значения. В настоящее время ситуация стабилизировалась", – сообщили представители ведомства.
Отмечается, что дороги в ряде регионов были открыты и теперь на отдельных направлениях отмечается скопление транспортных средств:
- ️на казахстанско-кыргызском участке (пункт пропуска "Карасу");
- ️на казахстанско-узбекском участке (пункты пропуска "Тажен", "Казыгурт");
- ️на казахстанско-российском участке (пункт пропуска "Сырым").
"Вместе с тем Пограничная служба КНБ сообщает, что казахстанские пункты пропуска функционируют в штатном режиме.
Водителям транспортных средств рекомендуется скорректировать маршруты движения с учетом складывающейся ситуации", – добавили правоохранители.
Напомним, сегодня утром сообщалось о перекрытии 28 автодорог республиканского значения в семи областях Казахстана.
Ранее синоптики предупредили казахстанцев о том, что морозная погода все еще сохраняется в нашей стране. В период с 22 по 24 февраля обширный антициклон, подпитываемый холодными северными потоками, по-прежнему сохранит морозную, безветренную погоду на большей части Казахстана.
Что делать, если вы оказались вдалеке от населенных пунктов во время метели?
Зимняя дорога требует от каждого участника дорожного движения особой осторожности и повышенного внимания, сообщается на официальном сайте одного из региональных ДЧС.
Чтобы избежать неприятных ситуаций или трагических инцидентов, важно помнить о следующих пунктах:
- Собираясь в дорогу в зимнее время, тщательно планируйте и продумывайте все до мельчайших деталей. В аварийной ситуации каждая мелочь важна.
- В каждом автомобиле в обязательном порядке должны быть вещи, которые спасут жизнь в экстренной ситуации: паяльные лампы, тросы, цепи для колес, лопаты, а также предметы первой необходимости.
- Во время сильных морозов или снегопада необходимо группироваться по несколько автомобилей, тогда в случае поломки на помощь смогут прийти другие водители из колонны. Если вы все-таки оказались в пути во время бурана или сильного мороза, если у вас заглохла машина вдали от населенного пункта или в незнакомой для вас местности, лучше оставаться в машине, ждать, пока по дороге проедет другой автомобиль, или вызвать помощь по мобильному телефону по номеру "112".
- Если метель, буран застали вас в дороге на автомобиле, необходимо остановиться, обозначить стоянку – вывесить яркую ткань. Полностью закрыть окна машины, укрыть двигатель со стороны радиатора. Расположите машину капотом по направлению к ветру. Экономьте топливо, не гоняйте печь беспрерывно.
- При угрозе засыпания машины снежной массой периодически приоткрывайте одну из дверей, отодвигайте, разбивайте сугроб, чтобы он не замуровал вас внутри салона.
- В заметенной машине, как бы вы ни замерзли, не запускайте двигатель. Выхлопные газы, выделяющиеся при работе двигателя и постоянно скапливающиеся в салоне автомобиля, очень опасны. Если вы хотите согреться, то выходите на улицу и откапывайте выхлопную трубу так, чтобы газ из нее выходил в атмосферу, а не под автомобиль. Но только обязательно перед выходом обвяжитесь веревкой. Известно много случаев, когда человек, отойдя в пургу на полметра от собственного дома или машины, мгновенно терял ориентировку в мелькании снега, начинал метаться и погибал.
- Если ваш автомобиль в пути заглох, не паникуйте, оцените обстановку, ориентиры, местонахождение, расстояние до населенного пункта и т.д. Если вы решили подождать помощи, постарайтесь не спать.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2062473-skoplenie-mashin-nablyudaetsya-srazu-na-chetyreh-pogranichnyh-punktah-v-kazahstane/