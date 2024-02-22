"Реестр запрещенных имен": в каких случаях МВД может отказать казахстанцам в выдаче удостоверения

Есть ли в Казахстане перечень запрещенных имен? Об этом журналисты спросили на пресс-конференции у официального представителя Министерства юстиции РК Талгата Уали, передает корреспондент NUR.KZ.

"Если в имени человека присутствует нецензурная брань или слова, то он имеет право поменять имя. Для этого нужно подать заявление в соответствующий госорган. Как часто это можно делать, ограничений нет. И реестра имен, запрещенных в Казахстане, тоже не существует. За это несут ответственность родители.

В таких случаях сотрудники ЦОНов рекомендуют не называть ребенка именами, которые противоречат этике. Но в 16 лет, когда он будет получать удостоверение личности, если в его имени есть такое слово, то органы внутренних дел могут отказать в предоставлении удостоверения личности и потребуют поменять имя", - сообщил Уали.

Ранее мы рассказывали, в каких случаях казахстанцы могут сменить ФИО. Специалисты отметили, что для перемены фамилии, имени, отчества недостаточно одного желания их владельца. К слову, в прошлом году алматинцы подали 3,5 тысячи заявлений на смену ФИО.

Также, мы рассказывали, какие необычные и редкие имена выбирали алматинцы при смене. Среди них Есения, Альжасмин, Ардон, Балта, Альва и другие. Всего в Алматы в 2023 году 690 человек сменили данное с рождения имя на новое.