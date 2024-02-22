Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Реестр запрещенных имен": в каких случаях МВД может отказать казахстанцам в выдаче удостоверения

Опубликовано:

Удостоверение личности лежит в кошельке
Удостоверение личности. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Есть ли в Казахстане перечень запрещенных имен? Об этом журналисты спросили на пресс-конференции у официального представителя Министерства юстиции РК Талгата Уали, передает корреспондент NUR.KZ.

"Если в имени человека присутствует нецензурная брань или слова, то он имеет право поменять имя. Для этого нужно подать заявление в соответствующий госорган. Как часто это можно делать, ограничений нет. И реестра имен, запрещенных в Казахстане, тоже не существует. За это несут ответственность родители.

В таких случаях сотрудники ЦОНов рекомендуют не называть ребенка именами, которые противоречат этике. Но в 16 лет, когда он будет получать удостоверение личности, если в его имени есть такое слово, то органы внутренних дел могут отказать в предоставлении удостоверения личности и потребуют поменять имя", - сообщил Уали.

Ранее мы рассказывали, в каких случаях казахстанцы могут сменить ФИО. Специалисты отметили, что для перемены фамилии, имени, отчества недостаточно одного желания их владельца. К слову, в прошлом году алматинцы подали 3,5 тысячи заявлений на смену ФИО.

Также, мы рассказывали, какие необычные и редкие имена выбирали алматинцы при смене. Среди них Есения, Альжасмин, Ардон, Балта, Альва и другие. Всего в Алматы в 2023 году 690 человек сменили данное с рождения имя на новое.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2062418-reestr-zapreschennyh-imen-v-kakih-sluchayah-mvd-mozhet-otkazat-kazahstantsam-v-vydache-udostovereniya/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.