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30 лет независимости Казахстана

Человек или нейросеть: кто считается автором продукта, созданного искусственным интеллектом, в Казахстане

Опубликовано:

Сгенерированная девушка на фоне программного кода.
Программа. Иллюстративное фото: pexels.com

Кто является автором продукта, созданного с помощью искусственного интеллекта - на этот вопрос ответили представители Минюста во время пресс-конференции, передает корреспондент NUR.KZ.

Директор департамента по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции РК Шолпан Абдреева отметила, что искусственный интеллект - это машина, которой задаются параметры для создания чего-то нового. И здесь очень много споров относительно того, кто будет признаваться автором: машина, которая сгенерировала текст, или лицо, которое задало параметры.

"Если говорить о нашем законодательстве, которое регулирует авторское право, то автором у нас признается физическое лицо. И если исходить из норм международного права, то автором признается исключительно физическое лицо, творческим трудом которого создано то или иное произведение.

На сегодняшний день ни один международный акт не говорит о том, что машина может признаваться в качестве автора.

Что касается Казахстана, правовое регулирование планируется предусмотреть в рамках проекта разработки цифрового кодекса, разработку которого ведет Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности", - отметила спикер.

Абдреева добавила, что сейчас в мире нет единого понятия относительно того, что такое искусственный интеллект.

Ни в одном из международном договоров, регулирующих право на интеллектуальную собственность не найти понятия искусственного интеллекта, отметила спикер и добавила, что этот вопрос обсуждают, но когда будет принят какой-либо акт, неизвестно.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал использовать искусственный интеллект в госслужбе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2062392-chelovek-ili-neyroset-kto-schitaetsya-avtorom-produkta-sozdannogo-iskusstvennym-intellektom-v-kazahstane/

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