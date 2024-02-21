Ездить по автобусным полосам на одной из улиц Астаны разрешили автомобилистам

Астанчан предупредили о перекрытии дорог из-за прокладки инженерных сетей - власти города рассказали об альтернативных маршрутах, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

"В связи с производством работ по прокладке инженерных сетей по пр. Туран, между улицами Орынбор и Баглановой, в период с 21 февраля по 9 марта 2024 года движение транспортных средств будет закрыто в обоих направлениях", - заявили в ведомстве.

Астанчан предупредили, что на прилегающих участках установлены соответствующие дорожные знаки и произведены корректировки режимов работы светофоров. Дополнительно установлены информационные щиты.

Схема проезда. Фото: акимат Астаны

Подчеркивается, что альтернативными маршрутами являются улица Айтматова и проспект Кабанбай батыра.

"Временно в целях сокращения заторов в указанный период, по проспекту Кабанбай батыра разрешено движение по автобусным полосам, фиксация нарушений движения по ним будет отключена. Изменены маршруты городских автобусов № 26, 27, 40", - уточнили в акимате.

Столичный департамент полиции призвал водителей быть предельно внимательными и заблаговременно планировать свой маршрут.

Отметим, на днях сообщалось, что в Астане планируют увеличить количество платных парковочных мест до 1008. Чиновники считают, что это поможет пополнить местный бюджет.

Также напомним, что главный архитектор Ассоциации урбанистов Казахстана Санжар Казиев раскритиковал генплан Астаны. По его словам, негибкость генплана приводит к проблемам. К примеру, к появлению "маргинальных районов".