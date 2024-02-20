"Строят маргинальные районы": архитектор раскритиковал генплан Астаны

На правчасе в сенате архитектор Санжар Казиев раскритиковал генплан Астаны, заявив о маргинальных районах и отсутствии правильной транспортной развязки, передает корреспондент NUR.KZ.

Главный архитектор Ассоциации урбанистов Казахстана Санжар Казиев заявил, что формат застройки городов посредством принятия генплана не успевает за ростом городов - принятый генплан тут же устаревает.

В пример он привел Астану, где негибкость генплана приводит к проблемам. К примеру, к появлению "маргинальных районов".

"Если мы поговорим об Астане, (…) строятся маргинальные районы, где рядом расположены социальное жилье и эконом-класс, где, если обратить внимание на данные департамента полиции, преступность гораздо выше. Хорошим примером было исследование, когда мы выяснили, что отсутствие освещения во дворах прямо влияло на наличие так называемых закладок. После своевременного благоустройства проблема была решена.

Не формируется правильная транспортная политика. К примеру, город спутник Астаны Косшы является контрмагнитом для столицы, но сейчас нет правильной транспортной связи с городом.

Не формируются правильные городские центры. Допустим, городским центром Байконурского района являются рынки, нет социально-культурных объектов, что приводит к маргинализации целого района", - заявил спикер.

По мнению архитектора, для развития городов нужен мастер-план - стратегия, которая основывается на исследованиях различных сфер, включая архитектуру, транспорт, экологию, здравоохранение. Необходимо также и обсуждение проектов с жителями города.

Напомним, еще в апреле прошлого года на совещании с Токаевым аким Астаны Женис Касымбек сообщил, что в скором времени будет принят новый генеральный план столицы до 2035 года.

Касымбек отмечал, что в новом генплане упор будет сделан на "комфортную среду": улицы столицы озеленят 1 млн деревьев, для зданий будет принят единый дизайн-код.

В конце июля он представил сам генплан президенту. А в конце ноября проект генплана вынесли на публичное обсуждение, которое длилось до 8 декабря.

В январе этого года правительство утвердило генеральный план Астаны до 2035 года. Тогда же сообщалось о том, что согласно документу, на развитие столицы потратят 6,3 трлн тенге.