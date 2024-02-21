Паспорта перестали выдавать казахстанцам в ЦОНах: в МВД объяснили причину

В Сети появилась информация о том, что в ЦОНах Казахстана перестали выдавать паспорта. В Министерстве внутренних дел объяснили причину, передает корреспондент NUR.KZ.

Как рассказали в МВД, был кратковременный сбой по каналам связи на стороне поставщика услуг.

"Комитет миграционной службы МВД сообщает, что процесс оформления услуг по выдаче паспортов восстановлен. Данный вопрос находится на контроле КМС", - сообщили в ведомстве.

Ранее мы сообщали, что с начала года оформление документов подорожало в связи с ростом МРП и вступившими в силу изменениями в закон. Так, государственная пошлина за выдачу стандартного паспорта гражданина Казахстана с 36 страницами уже много лет составляет 8 МРП. В 2024 году эта сумма будет равна 29 536 тенге.