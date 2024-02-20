Почему самолет почти сутки не мог вылететь во Вьетнам из Алматы, объяснили в аэропорту

Международный аэропорт Алматы сообщил, что рейс авиакомпании VietJet, прибытие которого планировалось на 00:35, фактически прибыл в 01:16, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

В пресс-службе сообщили, что по расписанию самолет должен был вылететь в 02:15, регистрацию закрыли в 01:00, посадку дали в 02:00, закончили в 02:40.

"После закрытия воздушного судна при запуске выявилась неисправность вспомогательной силовой установки воздушного судна.

Обслуживал воздушное судно инженерный состав авиакомпании Air Astana. Аэропорт со своей стороны предоставил всю необходимую технику. Неоднократный запуск ВСУ не дал результатов", - сообщили в пресс-службе.

Пассажиров высадили в 06:30 и увезли в транзитный зал.

Далее борт попытались запустить без пассажиров. Сообщается, что неоднократный повторный запуск не дал результатов. Позднее у экипажа закончилось рабочее время, поэтому рейс перенесли на 23:00.

Напомним, 16 февраля пассажирам объявили, что запланированные к вылету из Алматы авиарейсы задерживаются в связи с неблагоприятными погодными условиями в мегаполисе.

Сегодня президент Международного аэропорта Алматы Аль Эр Тунга Эрсой во время пресс-конференции объяснил задержки рейсов, которые происходили на прошлой неделе в мегаполисе.

Напомним, ранее мы рассказывали, что авиакомпании обязаны предоставить пассажирам, если задержали рейс в Казахстане.