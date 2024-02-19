Жители одного из районов Алматы остались без света
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В Алмалинском районе Алматы отключили электроэнергию. Между тем, в АО "Алатау Жарық Компаниясы" сообщили, что свет в районе появится лишь к 15:00, передает корреспондент NUR.KZ.
"В Алмалинском районе в квадрате улиц Богенбай батыра - Жамбыла - Амангельды - Желтоксан в 11:25 19 февраля произошло временное отключение электроэнергии.
В настоящее время специальной группой начаты работы по восстановлению подачи. Ориентировочное время завершения работ до 15:00 19 февраля", - сообщили в АЖК.
Напомним, ранее сообщалось, что около 3,5 тысяч абонентов в Шахтинске ночью остались без света - из-за метели на подстанциях произошла авария.
Также неделю назад на ТЭЦ в Степногорске произошла авария, из-за которой жители остались без тепла и света. Как рассказали в городском акимате, позже подача электроэнергии была восстановлена.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2061687-svet-otklyuchili-v-odnom-iz-rayonov-almaty/