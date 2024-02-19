Жители двух районов Алматы остались без света

Жители Алмалинского и Алатауского районов Алматы остались без света. В АО "Алатау Жарық Компаниясы" прокомментировали ситуацию, передает корреспондент NUR.KZ.

"В Алмалинском районе в квадрате улиц Богенбай батыра - Жамбыла - Амангельды - Желтоксан в 11:25 19 февраля произошло временное отключение электроэнергии.

В настоящее время специальной группой начаты работы по восстановлению подачи. Ориентировочное время завершения работ до 15:00 19 февраля", - сообщили в АЖК.

Кроме того, как указано на сайте АЖК, электричество пропало в 12:12 у жителей Алатауского района по улицам Кошкарбаева, Ауэзова, Касен-Оралтай, 6-й Градокомплекс.

В АЖК сообщили, что причина отключения выясняется. В компании пообещали устранить аварию в течение часа. Позднее в компании добавили, что 12:35 свет в Алатауском районе включили в полном объеме.

Карта отключений. Скриншот: azhk.kz

Напомним, ранее сообщалось, что около 3,5 тысяч абонентов в Шахтинске ночью остались без света - из-за метели на подстанциях произошла авария.

Также неделю назад на ТЭЦ в Степногорске произошла авария, из-за которой жители остались без тепла и света. Как рассказали в городском акимате, позже подача электроэнергии была восстановлена.