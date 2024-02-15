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Досаева спросили, какую проблему он считает главной в городе

Опубликовано:

Ерболат Досаев
Ерболат Досаев. Фото : акимат Алматы

Акима Алматы Ерболата Досаева во время встречи с населением Ауэзовского района спросили, какую проблему он считает главной в городе, передает корреспондент NUR.KZ.

"Я не могу сказать, что проблема одна. У меня целый список топовых проблем, и сказать, какая из них важнее, невозможно. Вопросы экологии, транспортного развития города, точечная застройка, вопросы, связанные с полицентричным развитием, что делать с модернизацией базаров… Я могу список вам предоставить.

И я стараюсь их не делить: они находятся у меня в фокусе моего личного внимания и моих заместителей. Приходится эти проблемы решать одновременно. И если я скажу "самый главный вопрос - такой-то", значит, я должен уделять этому вопросу больше времени и усилий, а, к сожалению, такой возможности у меня нет. Если посмотрите на вопросы, которые мне задают, - спектр очень широкий. Если я буду говорить "я занят другим вопросом, а к вашему вернусь в 2025 году", думаю, это никого не удовлетворит. Вопросы все есть, приоритеты определены, и все они являются важными", - сообщил аким.

Он добавил, что иногда хочется принять решение быстро, но это невозможно, так как приходится "идти по цепочке принятия решения", на что уходит время.

"Мне это время жалко: это время упущенных возможностей. Но все равно ситуация улучшается. Главное, чтобы мы до конца могли реализовать начатое", - заключил Досаев.

Ранее Досаев рассказывал, чем гордится в своей работе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2061100-dosaeva-sprosili-kakuyu-problemu-on-schitaet-glavnoy-v-gorode/

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