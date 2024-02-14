Пожаловавшимся на плесень в многоэтажке жильцам в акимате посоветовали взять кредит на ремонт

Жители двух пятиэтажек в селе Шубаркудык в Актюбинской области живут в ужасающих условиях. В акимате заявили, что помочь сельчанам ничем не могут, передает сайт телеканала КТК.

В двух пятиэтажных домах райцентра Шубаркудык прохудилась кровля. Из-за этого при любых осадках или оттепели вода с крыши бежит с пятого по третий этаж. В квартирах такая сырость и плесень, что стены и потолки почернели.

Потепление и вовсе грозит потопом в этих домах - как только в селе устанавливается плюсовая температура, квартиры заставляются тазами и ведрами. Из-за прохудившийся кровли квартиры заливает до третьего этажа. За годы потопа дома превратились в царство плесени и сырости.

У одинокого пенсионера валится штукатурка, ободраны обои. А под ними стена, покрытая толстым слоем плесени. При этом с потолка то и дело капает вода. Во всех комнатах тоже стоят тазы, которые быстро наполняются.

"В ванной тоже все протекает. Невозможно ни ремонт сделать, ничего. В таких вот условиях живут люди", - сетуют жильцы.

По данным телеканала, оба дома были построены почти 40 лет назад.

В акимате посчитали, что на ремонт кровли каждого необходимо порядка 80 миллионов тенге. В ведомстве жильцам предложили оформить кредит по программе модернизации.

"Многоквартирные жилые дома ремонтируются за счет бюджетных кредитов. Сроком на семь лет под 0,1 процента годовых. Было проведено несколько встреч с владельцами квартир. Однако из-за отсутствия согласия собственников работы затянулись, и продолжить их нет возможности", - заявил и. о. акима Темирского района Жандаурен Койшыбаев.

В акимате говорят, что рассчитывать на спонсоров не стоит, и советуют жителям все-таки рассмотреть возможность ремонта в кредит. В ведомстве также порекомендовали создать ОСИ, чтобы было легче и быстрее оформить нужные документы.

Источник: КТК

Ранее похожая ситуация произошла в Актау. Здесь также жильцам разваливающегося дома в акимате предложили сделать ремонт в кредит.

Добавим, что в Актобе ранее два дома, возведенные несколько лет назад по госпрограмме, признали аварийными. Жильцов домов после экспертизы переселили в другие квартиры, но горожане ими недовольны - в новых квартирах не закрываются межкомнатные двери, падают розетки, не прикреплены плинтусы. Помимо этого, нет газа, а вместо горячей воды течет еле теплая.