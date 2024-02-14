Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Пожаловавшимся на плесень в многоэтажке жильцам в акимате посоветовали взять кредит на ремонт

Опубликовано:

Плесень
Плесень. Иллюстративное фото: Bigyy/Getty Images

Жители двух пятиэтажек в селе Шубаркудык в Актюбинской области живут в ужасающих условиях. В акимате заявили, что помочь сельчанам ничем не могут, передает сайт телеканала КТК.

В двух пятиэтажных домах райцентра Шубаркудык прохудилась кровля. Из-за этого при любых осадках или оттепели вода с крыши бежит с пятого по третий этаж. В квартирах такая сырость и плесень, что стены и потолки почернели.

Потепление и вовсе грозит потопом в этих домах - как только в селе устанавливается плюсовая температура, квартиры заставляются тазами и ведрами. Из-за прохудившийся кровли квартиры заливает до третьего этажа. За годы потопа дома превратились в царство плесени и сырости.

У одинокого пенсионера валится штукатурка, ободраны обои. А под ними стена, покрытая толстым слоем плесени. При этом с потолка то и дело капает вода. Во всех комнатах тоже стоят тазы, которые быстро наполняются.

"В ванной тоже все протекает. Невозможно ни ремонт сделать, ничего. В таких вот условиях живут люди", - сетуют жильцы.

По данным телеканала, оба дома были построены почти 40 лет назад.

В акимате посчитали, что на ремонт кровли каждого необходимо порядка 80 миллионов тенге. В ведомстве жильцам предложили оформить кредит по программе модернизации.

"Многоквартирные жилые дома ремонтируются за счет бюджетных кредитов. Сроком на семь лет под 0,1 процента годовых. Было проведено несколько встреч с владельцами квартир. Однако из-за отсутствия согласия собственников работы затянулись, и продолжить их нет возможности", - заявил и. о. акима Темирского района Жандаурен Койшыбаев.

В акимате говорят, что рассчитывать на спонсоров не стоит, и советуют жителям все-таки рассмотреть возможность ремонта в кредит. В ведомстве также порекомендовали создать ОСИ, чтобы было легче и быстрее оформить нужные документы.

Источник: КТК

Ранее похожая ситуация произошла в Актау. Здесь также жильцам разваливающегося дома в акимате предложили сделать ремонт в кредит.

Добавим, что в Актобе ранее два дома, возведенные несколько лет назад по госпрограмме, признали аварийными. Жильцов домов после экспертизы переселили в другие квартиры, но горожане ими недовольны - в новых квартирах не закрываются межкомнатные двери, падают розетки, не прикреплены плинтусы. Помимо этого, нет газа, а вместо горячей воды течет еле теплая.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2060825-pozhalovavshimsya-na-plesen-v-mnogoetazhke-zhiltsam-v-akimate-posovetovali-vzyat-kredit/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.