Жители Шымкента сдавали экзамены на права в футболке с вшитой микрокамерой

Более 150 казахстанцам аннулировали теоретический экзамен на водительские права. Они использовали наушники, камеры и другие устройства, передает NUR.KZ со ссылкой на "Правительство для граждан".

"159 гражданам аннулировали теоретический экзамен. Это результат с 16 октября. Именно тогда в Казахстане была внедрена новая система для сдачи теоретического экзамена. Она позволяет вести видеонаблюдение за услугополучателем, считывать движения, фиксировать посторонние шумы, отслеживать речь", – говорится в сообщении.

Нарушения при сдаче экзаменов были зафиксированы в Шымкенте 76 раз, Туркестанской области – 58 раз и в Алматы – 28 раз.

Отмечается, что сдававшие экзамены использовали микронаушники, камеры, устройства удаленного доступа и помощь посторонних лиц.

"В Шымкенте предприимчивые граждане по очереди сдавали экзамены в одной и той же футболке с вшитой микрокамерой. Система ПДД 3.0 распознала мигание лампочки на одежде услугополучателей и передала сигнал сотрудникам госкорпорации о возможных нарушениях", – рассказали в "Правительстве для граждан".

Нарушителей отстранили от тестирования, а их результаты аннулировали. Теперь повторно сдать экзамены они смогут через три месяца.

"Госкорпорация уделяет особое внимание прозрачности сдачи экзаменов в специализированных центрах обслуживания населения. Для нас, в первую очередь, важно чтобы водительские права получали граждане, знающие правила дорожного движения и освоившие навыки вождения. Система ПДД 3.0 была создана для надлежащего контроля и недопущения возможных фактов коррупции", – отметил председатель правления госкорпорации Арман Кенжегалиев.

Напомним, в прошлом году Антикоррупционная служба и МВД провели мониторинг деятельности спецЦОНов, по результатам которого в стране изменили правила сдачи экзаменов на водительские права.

А в ноябре в госкорпорации "Правительство для граждан" рассказали, на какие еще ухищрения идут сдающие экзамены на водительские права. Так, некоторые экзаменуемые вшивали запрещенные устройства в рукава одежды, а также приходили на экзамен в жилетках со встроенными электронными приборами.