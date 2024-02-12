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Недостроенный ЖК за 3,7 млрд тенге выставила на торги бывшая "Астана LRT"

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Недостроенный ЖК
Недостроенный ЖК. Фото: e-auction.gosreestr.kz

Бывшая компания "Астана LRT", ныне ТОО "City Transportation Systems", выставила на торги недостроенный жилой комплекс в Астане. Стоимость объекта оценили в более чем 3,7 млрд тенге, передает NUR.KZ.

Объект представляет собой два семиэтажных дома общей площадью 14 тысяч квадратных метров, из них 9600 – жилые помещения. Кроме того, согласно проекту, комплекс включает паркинг на 24 места и подземные кладовые.

Согласно размещенному на электронной торговой площадке постановлению, комплекс был передан застройщиком White Gold Development в счет погашения задолженности перед товариществом в 2020 году. Ввод же в эксплуатацию здания был запланирован еще в первом квартале 2017 года.

"Ввиду того, что CTS не является строительной компанией, принято решение о реализации недостроенного комплекса Birlik House путем проведения электронного аукциона", - сообщили в пресс-службе компании.

При этом, как сообщают представители бывшего LRT, возведение комплекса велось без привлечения граждан в долевом строительстве. Прием заявок на участие в аукционе уже стартовал, сами же торги будут проведены 20 февраля 2024 года.

А между тем в Астане по-прежнему продолжается строительство системы LRT, завершить ее планируют в 2025 году. Напомним, еще в начале 2023 года на возведение объекта правительство выделило 52 миллиарда тенге. Еще 45 миллиардов планировали вложить уже в 2024 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2060492-nedostroennyy-zhk-za-37-mlrd-tenge-vystavila-na-torgi-byvshaya-astana-lrt/

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