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Налоги на миллионы тенге незаконно удерживали с казахстанцев с инвалидностью

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Деньги лежат возле калькулятора
Калькулятор. Иллюстративное фото: Getty Images/аmixstudio

В Северо-Казахстанской области с лиц с инвалидностью незаконно удерживали различные налоги на несколько миллионов тенге. Часть из денег была возвращена, пишет NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру области.

На официальном сайте прокуратуры СКО, работодателями в Мамлютском, Шал акына, Тайыншинском районах с 74 законных представителей детей с инвалидностью незаконно удерживали индивидуальный подоходный налог на общую сумму 6,6 млн тенге. При этом последние фактически были освобождены от их уплаты.

В Акжарском районе с 19 лиц с инвалидностью незаконно осуществлялось удержание транспортного налога и госпошлин.

По актам прокурорского надзора органами вышеназванным лицам был осуществлен возврат на 2,3 млн тенге, работа по оставшейся сумме продолжается.

Напомним, в ноябре прошлого года стало известно, что более чем 100 учителям и работникам школы в Астане два месяца не выплачивали заработную плату. Задолженность составила свыше 41 млн тенге. Виновных привлекли к административной ответственности.

В декабре сообщалось, что почти 4 тысячам работникам одного из ТОО удалось выплатить зарплату на 272 млн тенге, которые компания задолжала им с 2021 года.

Также мы писали, какую помощь казахстанцы с инвалидностью могут получить бесплатно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2060290-nalogi-na-milliony-tenge-nezakonno-uderzhivali-s-kazahstantsev-s-invalidnostyu/

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