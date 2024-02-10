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С помощью совков убирали воду с дороги коммунальщики в Актау (видео)

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Воду убирают с дороги при помощи совков
Уборка улицы в Актау. Кадр из видео: lada.kz

В Актау коммунальные работники убирали воду с дорог при помощи совков и ведер, что вызвало негодование у горожан. Ситуацию прокомментировали ответственные органы, передает Lada.kz.

Издание публикует видео, на котором видно, как происходит уборка одной из улиц Актау: воду с проезжей части в буквальном смысле "сгребают" с помощью совков и ведер.

Горожан, как пишет издание, этот факт удивил.

"Бедные коммунальщики, ну неужели власти не могут задействовать спецтехнику?" – спрашивает местный житель.

О ситуации высказались в городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

В ведомстве объяснили, что из-за небольшого объема воды, накопленной на данной территории, откачка специальным устройством (мотопомпой) невозможна. Подчеркивается, что рабочие были вынуждены очищать таким способом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2060287-s-pomoschyu-sovkov-ubirali-vodu-s-dorogi-kommunalschiki-v-aktau-video/

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