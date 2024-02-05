Камнепад повредил Скальную тропу в Актау (видео)

В Актау на Скальной тропе произошел обвал камней. Место камнепада временно закрыли для безопасности посетителей достопримечательности города.

Как сообщает Lada.kz, на Скальной тропе произошел камнепад. В связи с происшествием место обвала временно закрыли.

"Временно закрываем место падения камня на Скальной тропе турникетом. Мы также в этом месте ограждаем скалу сеткой для безопасности жителей", – сообщил заместитель руководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства Бахтияр Максатов.

По информации Mangystaumedia.kz, в настоящее время Скальная тропа находится на балансе акимата города. Но работы по обследованию тропы пока не проводятся.

"В конце декабря объявили конкурс, но по возражению департамента внутреннего государственного аудита сейчас временно он приостановлен. Ожидаем, что открытый конкурс будет проведен уже в феврале. Компания, которая выиграет конкурс на благоустройство города, параллельно будет заниматься и Скальной тропой. Она займется содержанием пешеходных дорожек, освещением. Подрядная компания должны будут заключить договор с другой компанией, которая будут проводить обследование самих скал. Место, где есть вероятность их обрушения, будет заранее огорожено", – также рассказал Бахтияр Максат.

Добавим, Proaktau.com пишет, что Скальная тропа – главная достопримечательность города Актау, которая находится у подножия скал мыса Меловой.

Вход на тропу находится на набережной спуска 4-го микрорайона, протяженность тропы составляет 1,5 км и представляет собой пешеходную дорожку между отвесной скалой и морем. На протяжении всей скальной тропы есть скамейки и смотровые площадки с которых можно насладиться прекрасным видом на Каспийское море. В вечернее и ночное время скалы освещается динамической подсветкой.

Напомним, в ноябре 2020 года на Скальной тропе в Актау произошел камнепад, который разрушил находящиеся там деревянные сооружения.

А в феврале 2022 года на главной достопримечательности города Актау случился пожар – загорелась сухая трава на одном из участков тропы.