Скальная тропа горела в Актау (видео)

Пожар на Скальной тропе. Кадр из видео: lada.kz

В воскресенье, 20 февраля, на популярной среди туристов Скальной тропе в Актау случился пожар - загорелась сухая трава на одном из участков тропы.

О произошедшем сообщает издание Lada.kz. Кроме того, издание публикует кадры с места происшествия.

Сообщается, что пожар начался поздним вечером.

В департаменте по ЧС Мангистауской области отметили, что вызов по данному факту в пожарную часть не поступал.

Несмотря на это, на место происшествия прибыли огнеборцы, но их помощь уже не понадобилась.

Как пишет издание, в результате пожара пострадала часть настила местной достопримечательности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1957006-skalnaya-tropa-gorela-v-aktau-video/