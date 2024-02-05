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До конца февраля на дорогах будет больше полицейских: в МВД обратились к казахстанцам

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Полицейский на посту
Полиция. Иллюстративное фото: Polisia.kz

В Казахстане усилят контроль за безопасностью дорожного движения. Усиленный режим работы стражей порядка продлится до конца месяца, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Усиление, как сообщается на информационном медиапортале МВД, связано с проведением республиканской операции "Безопасная дорога".

"Патрульная полиция с сегодняшнего дня перешла на усиленный вариант несения службы. Увеличена плотность нарядов на дорогах. Ежедневно дорожную безопасность во время операции обеспечивают свыше 7 тысяч патрульных полицейских, в том числе порядка 1,5 тысяч - на загородных автодорогах.

Уделено особое внимание пользованию ремнями безопасности, детскими удерживающими устройствами, использованию мобильных телефонов при управлении автотранспортом, соблюдению правил проезда пешеходных переходов", - говорится в сообщении.

В МВД обратились к казахстанцам и просят участников дорожного движения строго соблюдать требования ПДД, а в период ухудшения погодных условий быть особенно дисциплинированными и не выезжать за пределы населенных пунктов.

Отмечается, что мероприятие продлится до 29 февраля этого года.

Ранее сообщалось о том, что в мессенджерах распространяется информация якобы по усилению работы патрульных в Астане и Акмолинской области, тщательных проверках авто со 2 января по 22 февраля.

Полицейским был предложен целый список возможных нарушений, состоящий из 23 пунктов, по которым и предлагается наказывать водителей. Среди низ - поврежденное лобовое стекло авто, отсутствие брызговиков, загрязненные госномера. В списке также отсутствие знака, отображающее ГБО, отсутствие набора автомобилиста и перевозка детей без знаков дети и отсутствие детских кресел.

Данную рассылку прокомментировали в ДП Акмолинской области, назвав распространяемую информацию не соответствующей действительности. Здесь же предупредили об уголовной ответственности за распространение заведомо ложной информации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2059182-do-kontsa-fevralya-na-dorogah-budet-bolshe-politseyskih-v-mvd-obratilis-k-kazahstantsam/

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