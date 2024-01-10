В полиции ответили на рассылку об усилении проверок на дорогах Астаны и Акмолинской области

В мессенджерах распространяется информация якобы по усилению работы патрульных в Астане и Акмолинской области, тщательных проверках авто со 2 января по 22 февраля. Рассылку прокомментировали в ДП Акмолинской области, передает NUR.KZ.

В рассылке, распространяемой в мессенджерах, сообщается якобы об усиленном режиме работы при патрулировании столицы и Акмолинской области в период с 2 января по 22 февраля 2024 года.

Полицейским предложен целый список возможных нарушений, состоящий из 23 пунктов, по которым и предлагается наказывать водителей. Среди низ - поврежденное лобовое стекло авто, отсутствие брызговиков, загрязненные госномера.

В списке также отсутствие знака, отображающее ГБО, отсутствие набора автомобилиста и перевозка детей без знаков дети и отсутствие детских кресел.

Особое внимание, согласно этому сообщению, предлагается уделить лысым колесам (летним шинам). Предлагается также тщательно проверять такси и их лицензии, а также проверять авто со знаком "Инвалид" ("проверить водителя и если он не является инвалидом - наказать").

"Внимание! Из указанных пунктов наказывать тщательно по жесткой форме. Нужно 10 показателей первого квартала", - говорится в сообщении.

На данную рассылку отреагировали в департаменте полиции Акмолинской области.

"Данная распространяемая информация не соответствует действительности. Также полицейские предупреждают граждан, что за распространение заведомо ложной информации действующим законодательством предусмотрена уголовная ответственность (статья 274 УК РК "распространение заведомо ложной информации"), и просят жителей доверять только официальным сообщениям и не распространять слухи и информацию, не соответствующую действительности.

Уголовная ответственность грозит не только авторам недостоверной информации, но и лицам, ее распространившим", - говорится в сообщении полиции.

Добавим, что согласно части 1 статьи 274 УК РК, распространение заведомо ложной информации, создающей опасность нарушения общественного порядка или причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 400 часов, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.

Часть 2 этой же статьи гласит, что то же деяние, совершенное: группой лиц по предварительному сговору; лицом с использованием своего служебного положения; с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций, - наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП (10,3 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Согласно части 3, деяния, повлекшие причинение крупного ущерба гражданину, организации или государству или иные тяжкие последствия, наказываются штрафом в размере до 5 тыс. МРП (17,2 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Согласно части 4, те же деяния, совершенные: преступной группой; в условиях чрезвычайного положения или в боевой обстановке, или в военное время, либо при проведении публичных мероприятий, - наказываются ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок.