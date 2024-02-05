Многоэтажки в Шымкенте остались без отопления и горячей воды из-за аварии на теплотрассе (видео)

В воскресенье, 4 февраля, некоторые жители Шымкента остались без отопления и горячей воды. В акимате объяснили, что произошло, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщается на Instagram-странице акимата мегаполиса, 4 февраля на пересечении улиц Байтурсынова и Мадели Ходжа случилась авария на теплотрассе. Многоэтажки в этом районе были временно отключены от подачи горячей воды. Специалисты МЦК "Электроцентр-3" выехали на место аварии.

Без отопления также остались жители нескольких многоэтажек в районе Туран-1. Причиной отключения света в акимате назвали неисправность внутренней обмотки тепловых линий, обеспечивающих отопление.

Больше шести многоэтажек пришлось временно отключить от подачи горячей воды.

Отмечается, что места аварии посетил аким города Габит Сыздыкбеков. Он взял ситуацию на контроль.

В акимате извинились перед горожанами за причиненные неудобства.

Позже в ведомстве добавили, что устранить аварию удалось за три часа. Сейчас дома переподключены к отоплению.