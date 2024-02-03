Дороги закрыли в шести областях Казахстана из-за непогоды

В "КазАвтоЖол" рассказали, какие дороги закрыли в связи с ухудшением погодных условий - трассы закрыты в шести регионах страны, передает NUR.KZ.

Введено ограничение движения для всех видов транспортных средств на восьми участках автодорог республиканского значения в шести областях.

Акмолинская область – 2 участка

"Екатеринбург – Алматы" км. 1292-1353, уч. ПВП Жибек жолы-гр.Карагандинской обл – 61 км.(метель, ограничение видимости);

"Астана – Кабанбай батыр – Нура – Темиртау" км. 35-51, уч. п.Кабанбай батыр-гр.Карагандинской обл – 16 км. (в связи с ухудшением погодных условий в Карагандинской области).

Жамбылская область – 1 участок

"Алматы – Ташкент – Термез" км. 159-238 (I категория), уч. с.Кенен-с.Кайнар (Движение осуществляется через старый перевал Кордай) – 79 км. (туман, ограничение видимости, ветер).

Жетысуская область – 1 участок

"Ушарал – Достык" км 84-184, уч. ст.Коктума-ст.Достык – 100 км. (метель, ограничение видимости) .

Карагандинская область – 2 участка

"Екатеринбург – Алматы" км. 1353-1373, уч. гр.Акмолинской обл.-п.Осакаровка – 20 км.

"Астана – Кабанбай батыр – Нура – Темиртау" км. 51-266 уч. гр.Акмолинской обл.-г.Темиртау – 215 км. (метель, ограничение видимости).

Костанайская область – 1 участок

"Жезказган – Петропавловск" км. 252-335, уч. гр.обл.Улытау.-г.Аркалык – 83 км. (в связи с ухудшением погодных условий в области Улытау).

Улытайская область – 1 участок

"Жезказган – Петропавловск" км. 137-252, уч. п.Улытау-гр.Костанайской обл. – 115 км. (метель, ограничение видимости).

На текущий час, на автодорогах республиканского значения задействовано 542 единиц техники и 863 человек.

Напомним, что штормовое предупреждение объявили в Астане и ряде регионов Казахстана.

Из-за плохих погодных условий движение ряда пригородных маршрутов приостановили в Астане.