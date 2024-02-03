Дороги закрыли в шести областях Казахстана из-за непогоды
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В "КазАвтоЖол" рассказали, какие дороги закрыли в связи с ухудшением погодных условий - трассы закрыты в шести регионах страны, передает NUR.KZ.
Введено ограничение движения для всех видов транспортных средств на восьми участках автодорог республиканского значения в шести областях.
Акмолинская область – 2 участка
- "Екатеринбург – Алматы" км. 1292-1353, уч. ПВП Жибек жолы-гр.Карагандинской обл – 61 км.(метель, ограничение видимости);
- "Астана – Кабанбай батыр – Нура – Темиртау" км. 35-51, уч. п.Кабанбай батыр-гр.Карагандинской обл – 16 км. (в связи с ухудшением погодных условий в Карагандинской области).
Жамбылская область – 1 участок
- "Алматы – Ташкент – Термез" км. 159-238 (I категория), уч. с.Кенен-с.Кайнар (Движение осуществляется через старый перевал Кордай) – 79 км. (туман, ограничение видимости, ветер).
Жетысуская область – 1 участок
- "Ушарал – Достык" км 84-184, уч. ст.Коктума-ст.Достык – 100 км. (метель, ограничение видимости) .
Карагандинская область – 2 участка
- "Екатеринбург – Алматы" км. 1353-1373, уч. гр.Акмолинской обл.-п.Осакаровка – 20 км.
- "Астана – Кабанбай батыр – Нура – Темиртау" км. 51-266 уч. гр.Акмолинской обл.-г.Темиртау – 215 км. (метель, ограничение видимости).
Костанайская область – 1 участок
- "Жезказган – Петропавловск" км. 252-335, уч. гр.обл.Улытау.-г.Аркалык – 83 км. (в связи с ухудшением погодных условий в области Улытау).
Улытайская область – 1 участок
- "Жезказган – Петропавловск" км. 137-252, уч. п.Улытау-гр.Костанайской обл. – 115 км. (метель, ограничение видимости).
На текущий час, на автодорогах республиканского значения задействовано 542 единиц техники и 863 человек.
Напомним, что штормовое предупреждение объявили в Астане и ряде регионов Казахстана.
Из-за плохих погодных условий движение ряда пригородных маршрутов приостановили в Астане.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2058990-dorogi-zakryli-v-shesti-oblastyah-kazahstana-iz-za-nepogody/