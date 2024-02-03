Метель и гололед: штормовое предупреждение объявили в Астане и ряде регионов Казахстана

Синоптик предупредили казахстанцев об ухудшении погодных условий - в Астане и ряде регионов страны объявлено штормовое предупреждение, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

4 февраля в Астане ожидается метель. Ветер юго-западный временами порывы 15-20 м/с.

С 4 по 6 февраля на юге, в горных районах Жамбылской области обещают туман, ветер юго-западный с переходом на юго-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, 4 числа - порывы 25 м/с.

Завтра на севере и в центре области Абай усиление ветра - юго-восточный, южный порывы 15-20 м/с.

В воскресенье в Костанайской области ожидается метель. На западе области туман. Ветер юго-западный ночью на западе, востоке, юге области 15-20 м/с, днем порывы 15-20 м/с.

4 февраля в Северо-Казахстанской области ожидаются снег, метель. На юго-западе области гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный ночью на юго-западе области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 23-28 м/с.

Завтра на юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области прогнозируют гололед, туман. В горных районах области низовая метель. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на горных районах области 15-20 м/с.

А на западе, севере, юге Павлодарской области ожидается метель. Ветер юго-западный на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с.

Предстоящей ночью на западе, севере, днем на севере, в центре Карагандинской области тоже ожидается низовая метель. Ветер юго-западный на севере области порывы 15-20 м/с.

4 февраля в центре, на севере Кызылординской области пообещали гололед и туман.

Ночью на западе, северо-востоке, днем на севере Западно-Казахстанской области ожидается низовая метель. Днем на севере области гололед. Ветер юго-западный, южный днем на юге области порывы 15-20 м/с.

Завтра днем на севере, западе, в центре Актюбинской области возможны гололед и низовая метель. Ветер юго-западный, южный днем на севере, западе, в центре области порывы 15-20 м/с.

В Акмолинской области ожидается метель. На севере, юге, западе области на дорогах - гололедица. Ветер юго-западный порывы 15-20, днем на юге, востоке области временами 23 м/с.

Предстоящей ночью на большей части, днем на севере, востоке области Ұлытау ожидается низовая метель. Ветер юго-западный ночью на севере области порывы 18 м/с.

В воскресенье днем на севере, востоке Атырауской области - метель, гололед. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

4 февраля днем на западе, севере Мангистауской области пообещали гололед. На западе области - туман.