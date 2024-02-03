Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Метель и гололед: штормовое предупреждение объявили в Астане и ряде регионов Казахстана

Опубликовано:

Девушка идет в метель
Метель. Иллюстративное фото: Jose Luis Pelaez Inc/Getty Images

Синоптик предупредили казахстанцев об ухудшении погодных условий - в Астане и ряде регионов страны объявлено штормовое предупреждение, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

4 февраля в Астане ожидается метель. Ветер юго-западный временами порывы 15-20 м/с.

С 4 по 6 февраля на юге, в горных районах Жамбылской области обещают туман, ветер юго-западный с переходом на юго-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, 4 числа - порывы 25 м/с.

Завтра на севере и в центре области Абай усиление ветра - юго-восточный, южный порывы 15-20 м/с.

В воскресенье в Костанайской области ожидается метель. На западе области туман. Ветер юго-западный ночью на западе, востоке, юге области 15-20 м/с, днем порывы 15-20 м/с.

4 февраля в Северо-Казахстанской области ожидаются снег, метель. На юго-западе области гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный ночью на юго-западе области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 23-28 м/с.

Завтра на юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области прогнозируют гололед, туман. В горных районах области низовая метель. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на горных районах области 15-20 м/с.

А на западе, севере, юге Павлодарской области ожидается метель. Ветер юго-западный на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с.

Предстоящей ночью на западе, севере, днем на севере, в центре Карагандинской области тоже ожидается низовая метель. Ветер юго-западный на севере области порывы 15-20 м/с.

4 февраля в центре, на севере Кызылординской области пообещали гололед и туман.

Ночью на западе, северо-востоке, днем на севере Западно-Казахстанской области ожидается низовая метель. Днем на севере области гололед. Ветер юго-западный, южный днем на юге области порывы 15-20 м/с.

Завтра днем на севере, западе, в центре Актюбинской области возможны гололед и низовая метель. Ветер юго-западный, южный днем на севере, западе, в центре области порывы 15-20 м/с.

В Акмолинской области ожидается метель. На севере, юге, западе области на дорогах - гололедица. Ветер юго-западный порывы 15-20, днем на юге, востоке области временами 23 м/с.

Предстоящей ночью на большей части, днем на севере, востоке области Ұлытау ожидается низовая метель. Ветер юго-западный ночью на севере области порывы 18 м/с.

В воскресенье днем на севере, востоке Атырауской области - метель, гололед. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

4 февраля днем на западе, севере Мангистауской области пообещали гололед. На западе области - туман.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2058983-metel-i-gololed-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-astane-i-ryade-regionov-kazahstana/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.