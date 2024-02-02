"Трапов не хватает": пассажир рейса Астана-Алматы заявил, что их полчаса не выпускали из самолета

Житель Алматы, прилетевший сегодня из Астаны в южную столицу, пожаловался на то, что пассажиров рейса Астана-Алматы полчаса не выпускали из самолета, передает NUR.KZ.

Как рассказал наш читатель, сегодня днем он прилетел из Астаны рейсом авиакомпании Air Astana. Сначала рейс задержали почти на час, а после, по прибытии в Алматы, пассажиров не выпускали из самолета.

Работники авиакомпании объяснили, что самолетам не хватало трапов из-за саммита.

"Рейс должен был вылететь из Астаны в 15:40, но вылетел в 17:03. Сначала на 15 минут задержался, потом еще на 20 минут, потом еще позже вылетел. Сказали, что позднее прибытие судна. Я так понимаю, что позднее прибытие было как раз из-за саммита.

Когда мы прилетели в Алматы, нас отбуксировали, мы сидели сначала минут 10. Потом через 15 минут нам сказали, что не подали трап. А потом еще через 20 минут сказали, что трапооборудования в аэропорту не хватает из-за проведения саммита и прилета многих самолетов", - рассказал мужчина.

В аэропорту Алматы комментировать ситуацию не стали.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 2 февраля, в Алматы должно состояться заседание Евразийского межправительственного совета в очном формате.

В мероприятии приняли участие главы правительств стран Евразийского экономического союза – премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Беларуси Роман Головченко, премьер-министр РК Алихан Смаилов, председатель правительства РФ Михаил Мишустин, а также председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев.

На саммит вчера прилетел также председатель кабмина Кыргызстана Акылбек Жапаров, но сегодня из-за аварии на ТЭЦ в Бишкеке он экстренно вылетел в Кыргызстан.

Помимо этого, 1-2 февраля в Алматы проходил традиционный форум "DigitalAlmaty 2024: Индустрия X" с участием политических и общественных деятелей, ведущих представителей экспертных кругов различных стран и лидеров IT-бизнеса.

Ранее полиция Алматы обратилась к алматинцам и предупредила их о возможных ограничениях на дорогах из-за этих двух мероприятий.