Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Трапов не хватает": пассажир рейса Астана-Алматы заявил, что их полчаса не выпускали из самолета

Опубликовано:

Пассажиры стоят в проходе на борту самолета
Салон самолета. Иллюстративное фото: pixabay.com

Житель Алматы, прилетевший сегодня из Астаны в южную столицу, пожаловался на то, что пассажиров рейса Астана-Алматы полчаса не выпускали из самолета, передает NUR.KZ.

Как рассказал наш читатель, сегодня днем он прилетел из Астаны рейсом авиакомпании Air Astana. Сначала рейс задержали почти на час, а после, по прибытии в Алматы, пассажиров не выпускали из самолета.

Работники авиакомпании объяснили, что самолетам не хватало трапов из-за саммита.

"Рейс должен был вылететь из Астаны в 15:40, но вылетел в 17:03. Сначала на 15 минут задержался, потом еще на 20 минут, потом еще позже вылетел. Сказали, что позднее прибытие судна. Я так понимаю, что позднее прибытие было как раз из-за саммита.

Когда мы прилетели в Алматы, нас отбуксировали, мы сидели сначала минут 10. Потом через 15 минут нам сказали, что не подали трап. А потом еще через 20 минут сказали, что трапооборудования в аэропорту не хватает из-за проведения саммита и прилета многих самолетов", - рассказал мужчина.

В аэропорту Алматы комментировать ситуацию не стали.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 2 февраля, в Алматы должно состояться заседание Евразийского межправительственного совета в очном формате.

В мероприятии приняли участие главы правительств стран Евразийского экономического союза – премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Беларуси Роман Головченко, премьер-министр РК Алихан Смаилов, председатель правительства РФ Михаил Мишустин, а также председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев.

На саммит вчера прилетел также председатель кабмина Кыргызстана Акылбек Жапаров, но сегодня из-за аварии на ТЭЦ в Бишкеке он экстренно вылетел в Кыргызстан.

Помимо этого, 1-2 февраля в Алматы проходил традиционный форум "DigitalAlmaty 2024: Индустрия X" с участием политических и общественных деятелей, ведущих представителей экспертных кругов различных стран и лидеров IT-бизнеса.

Ранее полиция Алматы обратилась к алматинцам и предупредила их о возможных ограничениях на дорогах из-за этих двух мероприятий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2058915-trapov-ne-hvataet-passazhir-reysa-astana-almaty-zayavil-chto-ih-polchasa-ne-vypuskali-iz-samoleta/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.