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Движение на дорогах в Алматы могут частично ограничить в первые дни февраля

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Машины едут по дороге зимой
Дорога. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Полицейские Алматы предупредили о том, что 1 и 2 февраля из-за проведения нескольких международных мероприятий возможны ограничения на дорогах города, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП мегаполиса.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в Алматы 1-2 февраля состоится заседание Евразийского межправительственного совета с участием глав правительств Казахстана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, России и председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии.

Кроме того, традиционно Алматы является площадкой для проведения ежегодного форума DigitalAlmaty.

"Международный формат ЕМПС и форума "DigitalAlmaty 2024: Индустрия X" предусматривает участие политических и общественных деятелей, ведущих представителей экспертных кругов различных стран и лидеров IT-бизнеса", – говорится в сообщении.

Из-за этого, учитывая масштаб мероприятий и количество ожидаемых гостей, Департамент полиции города Алматы сообщил о частичном ограничении дорожного движения 1-2 февраля:

  • 1 февраля возможны корректировки на участках проспекта Аль-Фараби, ВОАД, Кульджинский тракт, улиц Саина, Шаляпина, Майлина и Бухтарминская.
  • 2 февраля – на проспектах Аль-Фараби, Сейфуллина, улицах Саина, Жарокова, Шаляпина.

"Важно отметить, что дорожные ограничения не коснутся движения общественного транспорта.

Просим горожан с пониманием отнестись к временным мерам и во избежание заторных ситуаций заранее корректировать свой маршрут движения", – добавили стражи порядка.

По данным с официального сайта ЕАЭС, Евразийский межправительственный экономический совет – орган, в состав которого входят главы правительств государств-членов ЕАЭС.

Как пишет РИА Новости, Межправительственный совет осуществляет следующие основные полномочия:

  • обеспечивает реализацию и контроль за исполнением договоров, принятых в рамках ЕАЭС;
  • рассматривает по предложению совета Евразийской экономической комиссии (ЕАЭК) вопросы, по которым при принятии решения в совете ЕАЭК не достигнут консенсус;
  • дает поручения ЕАЭК;
  • одобряет проекты бюджета ЕАЭС, положения о бюджете Евразийского экономического союза и отчета об исполнении бюджета Союза;
  • утверждает положение о ревизии финансово-хозяйственной деятельности органов Евразийского экономического союза, стандарты и методологию ревизий финансово-хозяйственной деятельности органов Союза, принимает решения о проведении ревизий финансово-хозяйственной деятельности органов Союза и определяет сроки их проведения;
  • принимает решение о приостановлении действия решений совета или коллегии ЕАЭК;
  • осуществляет иные полномочия, предусмотренные договорами в рамках Союза.

Кроме того, Международный цифровой форум Digital Almaty, как сообщается на официальном сайте проекта, – это традиционная диалоговая площадка для обсуждения цифровой повестки, новых стратегий цифровой трансформации и трендов в сфере цифровых технологий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2058383-dvizhenie-na-dorogah-v-almaty-mogut-chastichno-ogranichit-v-pervye-dni-fevralya/

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