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Политолог о поправках в закон "О масс-медиа": Важны в рамках защиты нашего информационного пространства

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Женщина в пиджаке стоит с микрофоном
Журналист. Иллюстративное фото: Manu Vega / Getty Images

Казахстанский политолог Уразгали Сельтеев высказался о резонансе, который вызвали предлагаемые поправки в Закон РК "О масс-медиа", передает NUR.KZ.

Как отметил политолог в своем Telegram-канале, вопросы аккредитации в Казахстане зарубежных журналистов и СМИ вызвали неоправданно громкий и искусственный резонанс.

"Все потому, что в этом легальном механизме нет ничего нового или противоречащего отечественной и мировой практике. Данный процесс и так на протяжении восьми лет регулируется Правилами аккредитации представительств иностранных СМИ и их журналистов. Нормы были утверждены нашим МИДом еще в 2016 году и никаких проблем на глобальном уровне тогда не вызвали.

Сейчас лишь планируется закрепить указанные нормы в отраслевом Законе "О масс-медиа" – то есть, речь идет о сугубо процедурном действии. Это не попытка ограничить права журналистов и свободу слова – не надо паниковать. Это важно и необходимо в рамках защиты нашего информационного пространства и национальной безопасности в целом от внешних угроз", – заявил он.

По словам Сельтеева, надо говорить открыто, что в условиях обострения геополитических противостояний "казахстанское информационное поле уже давно стало одной из арен идеолого-пропагандистской борьбы между Россией, Украиной, США, странами Евросоюза и Китаем".

"Практически повседневно на казахстанцах тестируются чужие идеологические нарративы. Судя по тому, что война в Украине затягивается, а к власти в большинстве западных стран рвутся "ястребы", ситуация будет усугубляться. И мы должны противостоять тому, чтобы нашу страну не превращали в "проходной двор" и полигон для информационных атак", – подчеркнул политолог.

Он добавил, что не важно, СМИ какого государства будет публиковать противоправный контент, распространять фейки и создавать ложные интерпретации о нашей республике – все должны соблюдать казахстанское законодательство. В противном случае их деятельность на территории нашей страны будет ограничена.

"В то же время в отраслевом законе следует обозначить четкие формулировки и конкретные критерии, подпадающие под угрозы национальной безопасности. А тревога казахстанских медиа, журналистов, правозащитников – излишняя. Никто на их свободы и мнения, по крайне мере со стороны государства, не посягается. В этом плане многие страны ставят правовые заслоны для противодействия зарубежному влиянию. К примеру, попробуйте открыть официальное пропагандистское СМИ на территории США, Великобритании, Китая, Южной Кореи или России, которое станет в корне противоречить национальным интересам этих стран. Ответные действия местных властей будут очевидно предсказуемыми", – отметил Уразгали Сельтеев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2058543-politolog-o-popravkah-v-zakon-o-mass-media-vazhny-v-ramkah-zaschity-nashego-informatsionnogo-prostranstva/

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