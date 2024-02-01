Нужно ли половое воспитание в казахстанских школах, ответили в Минпросвете

Вице-министр просвещения Наталья Жумадильдаева в кулуарах сената ответила на вопрос, нужно ли вводить в школах предмет "половое воспитание", передает корреспондент NUR.KZ.

По словам вице-министра, воспитание - это "обоюдный процесс", и некоторые вещи в первую очередь должны донести мама или отец.

"На сегодня все вопросы полового воспитания в рамках биологии, в рамках других предметов, также на классных часах, классные руководители в достаточной мере проводят, но вводить предмет ("половое воспитание" - прим. ред.) - на сегодня мы просто не можем этого сделать.

Потому что в той необходимой мере, в которой они есть, они у нас идут через наши учебные предметы. На которых изучается анатомия человека и другие моменты. А то, что касается именно вопросов, о которых вы говорите, это относится к зоне ответственности родителей. Мы будем дальше работать, в первую очередь, с родителями, каким образом они должны готовить своих детей к социальному взрослению", - рассказала Жумадильдаева.

Напомним, ранее сообщалось, что в Астане изнасиловали школьницу. Об этом сообщила детский омбудсмен Динара Закиева. В МВД сообщали, что по делу задержали четверых несовершеннолетних.