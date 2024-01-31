Досаев высказался о проблемах с тротуарным освещением в Алматы

Когда будет восстановлено тротуарное освещение в Алматы, рассказал аким Ерболат Досаев во время встречи с населением Алмалинского района, передает корреспондент NUR.KZ.

"Вопросы качества наружного освещения в городе являются одним из главных приоритетов в этом году. Как вы знаете, после долгих судебных тяжб мы систему освещения вернули в собственность города и в прошлом году с августа начали активную работу.

Первым пилотным проектом был как раз Алмалинский район: уже с октября все остальные семь районов также получили на балансы свои световые точки и начали вопросы модернизации и обновления. В этом году мы хотим почти 40 км линий заменить, более 5 тысяч новых светоточек сделаем. Особое внимание уделим не только уличному освещению, но и тротуарному", - сообщил Досаев.

Аким района Айдар Жакибаев отметил, что в этом году предполагается вернуть освещение на трех магистральных улицах района - это проспект Абая, улица Толе би и проспект Абылай хана.

Сообщается, что уличное освещение в Алматы будет восстановлено до 85% до конца 2024 года, до 100% - до конца 2025 года.

Напомним, ранее говорилось, что акимат Алматы выиграл суд против компании, отвечающей за освещение города.