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За опасный трюк на дороге наказали водителя скутера в Шымкенте (видео)

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Скутер едет на одном колесе
Скутер едет на одном колесе. Кадр из видео: instagram.com/police_shymkent/

В Шымкенте оштрафовали водителя скутера, который проехал по дороге на одном колесе в темное время суток, передает NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции мегаполиса.

"Показательное выступление" на автодороге перед крупным ТРЦ устроил молодой водитель скутера. Видео с опасной ездой на заднем колесе транспорта и скоростными разворотами он опубликовал на своей странице", – говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские быстро нашли трюкача и привлекли его к ответственности по части 3 статьи 615 КоАП РК.

При этом водитель не в первый раз пренебрегает правилами дорожного движения. Меньше года назад его уже штрафовали за аналогичный проступок.

Сотрудники полиции также предупреждают, что последствия таких нарушений могут быть плачевными и призывают водителей двухколесного транспорта не стремиться к быстрой езде и хорошо экипироваться.

Добавим, что, согласно части 3 статьи 615 КоАП РК, невыполнение пешеходами и иными участниками дорожного движения требований правил дорожного движения, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, влечет штраф в размере 10 МРП (36 тыс. тенге).

Напомним, ранее сноубордистов, катающихся прямо по улицам Житикары, привлекли к ответственности. Наказан и водитель автомобиля, за кем ехали на веревке экстремалы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2058362-za-opasnyy-tryuk-na-doroge-nakazali-voditelya-skutera-v-shymkente-video/

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