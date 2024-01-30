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Жителей Житикары наказали за необдуманный экстрим (видео)

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Сноубордисты в Житикаре
Сноубордисты в Житикаре. Кадр из видео: instagram/ilovekostanay

Сноубордистов, катающихся прямо по улицам Житикары, привлекли к ответственности. Наказан и водитель автомобиля, за кем ехали на веревке экстремалы, передает NUR.KZ со ссылкой ДП Костанайской области

Накануне в Сети появилось видео, где неизвестные молодые люди на сноубордах катаются в ночное время по улицам Житикары. При этом, держатся сноубордисты, предположительно, за веревки от машины, ехавшей спереди.

В полиции региона сообщили, что за необдуманный экстрим житикаринцев привлекли к ответственности.

"Сноубордисты и водитель привлечены за грубое нарушение правил дорожного движения. За создание аварийной обстановки и отсутствие технического осмотра, в совокупности им назначен штраф более 100 тысяч тенге", - сообщили в департаменте полиции.

Машину полицейские водворили на штрафстоянку.

Ранее мы писали о случае в Шымкенте, когда мужчина на скорости проехался на заднем колесе скутера и в итоге был оштрафован.

Также в Сатпаеве двое парней поздней ночью в центре города устроили дрифт, нарушив ПДД и создав аварийную ситуацию. Их привлекли к ответственности.

Мы писали также о том, что жительница Шымкента привлекла внимание стражей порядка своим полуобнаженным танцем под мигалку. Владельца авто наказали за незаконно установленные спецсигналы.

Ранее в социальных сетях также появилось видео, как в Актобе молодой человек высовывается из окна автомобиля во время его движения и танцует. Стражи порядка нашли юношу и составили на него административный протокол.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2058306-zhiteley-zhitikary-nakazali-za-neobdumannyy-ekstrim-video/

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