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"Мы не пойдем в кителях воевать": вице-министр о нехватке обмундирования военным

Опубликовано:

Военные на учениях
Военные на учениях. Иллюстративное фото: Министерство обороны РК

Вице-министр обороны Султан Камалетдинов в кулуарах мажилиса прокомментировал вопрос о том, в чем в случае конфликта будут нести службу военные, если им не хватает обмундирования, передает NUR.KZ.

Журналисты отметили, что ранее в своем докладе вице-министр указал на недостаток обмундирования военных. В связи с этим они поинтересовались, в чем в случае конфликта будут нести службу военные.

"Если вы внимательно слушали, я сказал, что вещевое имущество складывается из различных компонентов. Основная форма одежды, о чем вот вы говорите, в чем пойдем воевать, не дай Бог, конечно, это - полевая форма одежды. Мы не пойдем в кителях воевать, парадной форме и лакированных туфлях. Полевой формой одежды обеспечены все на 100%. Это есть. Но раз предусмотрена форма одежды, в том числе повседневная и парадная, и ее нехватка вызывает озабоченность", - заявил в ответ вице-министр.

Напомним, что вице-министр обороны Султан Камалетдинов сегодня в мажилисе указал на недостаточное выделение денежных средств на приобретение военным вещевого имущества.

Он пояснил, что с начала 2000-х годов финансирование вещевого обеспечения увеличивали только с учетом изменений численности Вооруженных сил. Но такой подход не позволял в полной мере достигать роста индикаторов обеспеченности военнослужащих вещевым имуществом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2058323-my-ne-poydem-v-kitelyah-voevat-vitse-ministr-o-nehvatke-obmundirovaniya-voennym/

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