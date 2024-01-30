Пассажирка устроила истерику в такси и попала на видео в Костанае

В Сети распространилось видео, снятое таксистом в Костанае, на котором девушка во время звонка обвинила его в домогательствах. Позже она отказалась от претензий. Ситуацию прокомментировали в ДП Костанайской области, передает NUR.KZ.

На видео был запечатлен конфликт водителя и пассажирки. Сначала девушка сказала, что не давала согласия на видеосъемку.

"Мне без разницы, потому что вы клевещите на меня, говорите, что я в алкогольном опьянении", - ответил таксист.

На кадрах можно увидеть, как женщина устроила истерику и позвонила в полицию.

"Просто мужчина начал такие вещи говорить, мне даже стыдно сказать. Он начал меня оскорблять, он начал домогаться. Господи, пожалуйста, приезжайте. Он домогался, он меня обнимал. Помогите, помогите", - в волнении рассказала женщина.

"Девушка, вы серьезно?! Это ужас! Я ее пальцем не тронул", - возмутился в этот момент водитель.

Вскоре жительница Костаная в рыданьях упала на сиденье и, возможно, потеряла сознание. Таксист обратился к проходящей мимо женщине с просьбой вызвать скорую помощь.

Произошедшее на видео прокомментировали в ДП Костанайской области.

"24 декабря 2023 года в полицию позвонила девушка и сообщила о том, что в машине возле дома по улице Спортивная, 8 у нее происходит конфликт с таксистом.

При этом она была взволнована. На этом фоне ей стало плохо. Прибывшие на место медицинские работники осмотрели ее и оказали помощь", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что стражи порядка в действиях таксиста какого-либо правонарушения не усмотрели. Также в полиции отметили, что от водителя заявления по факту клеветы не поступало. Сама женщина от претензий к таксисту отказалась.

"Как выяснилось, конфликт произошел из-за того, что таксист приехал по адресу, указанному в мобильном приложении, а не по месту фактического нахождения девушки", - отметили в ДП Костанайской области.

В ведомстве добавили, что в настоящее время рассматривается вопрос о привлечении пассажирки к административной ответственности за ложный вызов специальных служб.

Ранее в Костанае водитель такси, спасая свою жизнь от напавшего на него с ножом пассажира, специально врезался в патрульную машину. Подозреваемый попытался скрыться с места происшествия, но был задержан стражами порядка "по горячим следам".

Конфликт клиентки и таксиста из-за неоплаты проезда попал на видео в Караганде. На кадрах в ходе ссоры женщина заявила, что имеет родственные связи в полиции, но это оказалось неправдой. Женщина была привлечена к административной ответственности.

А в области Абай таксист оказался в полиции из-за получения двойной оплаты за проезд. Стражи порядка отреагировали на жалобу жительницы Семея. С мужчиной провели беседу и выписали ему штраф.

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