Лопнули трубы: многоквартирный дом заливает кипятком в Астане

Один из жилых домов в Астане заливает кипятком из-за лопнувших труб - жители боятся, что здание вовсе может рухнуть. По словам жильцов они собрали деньги на ремонт, но КСК их куда-то потратило.

Астанчанка по имени Назым живет в этом доме уже больше 10 лет, она рассказала корреспондентам телеканала "Астана", что проблемы здесь начались, когда прорвали водопроводные и канализационные трубы. Жильцы устраняли проблему за свой счет.

Теперь лопнули трубы теплоснабжения.

Сейчас подвал дома залит кипятком, а пар поднимается в подъезд. Жильцы говорят, не раз обращались в обслуживающую компанию, однако там бездействуют.

По словам Назым Раимбек, с жильцов 98 квартир собрали по 7 тыс. тенге на ремонт, но куда их потратили - неизвестно.

"Они собрали с нас по 7 тыс. тенге, КСК собрали, мы сдали, сумма, которая была сдана, ее хватило бы на замену хотя бы частичного ремонта отопления. Получается, эти деньги ушли, куда - мы не знаем", - жалуется она.

Как оказалось, во время проверки подвала жильцы обнаружили еще одну проблему - счетчики в подвале неисправны. Они не передают показания уже давно - местным приходится платить за тепло в квартирах по максимальному тарифу.

"Здесь очень много пенсионеров, бабушек живут. КСК не заключили договор с организацией, которая должна передавать показания счетчика по теплу. У нас показания пришли в этом месяце в 3 раза дороже, чем в обычных других квартирах", - добавила Назым.

Местные жители возмущаются тем, что в подвал попасть невозможно, также невозможно дозвониться до КСК.

Отмечается, что в управлении жилья и жилищной инспекции Астаны о ситуации знают - дому 60 лет, еще в 2017 году его признали аварийным. В планах снести его в 2029 году. Тогда жителей и переселят в новые квартиры.

"В 2023 году мы проводили с этими жителями собрания, встречались не раз. Мы им разъяснили новшества в законе о жилищных отношениях. В частности про то, что если их не устраивается работа КСК, то они могут перейти на ОСИ. Но они сами выбрали остаться на обслуживании КСК. Мы также в курсе о проблеме с трубами. Председатель КСК нам сообщил, что работа по ремонту ведется", - заявил главный специалист управления жилья и жилищной инспекции Ануар Ракыш.

Напомним, в декабре 2023 года в Туркестане сразу 19 новых многоэтажек остались без отопления. В одном из домов лопнули трубы, а вода затопила 7 этажей. Из-за сильного ветра с одного дома сорвало крышу, трубы не выдержали холода и лопнули.

Также в декабре в одном из медучреждений Актау пациент сломал батарею - в результате поломки со второго на первый этаж стала стекать вода и часть ее попала в электрощит.

А в Уральске 24 января случилась крупная коммунальная авария - из-за лопнувшего водопровода две улицы залило водой. Горожане признаются, что это первая столь крупная авария на их памяти.