"Залило с 12 по 5 этаж": вода из лопнувших труб затопила дом в Туркестане

В Туркестане сразу 19 новых многоэтажек остались без отопления. В одном из домов лопнули трубы, а вода затопила 7 этажей, передает сайт телеканала КТК.

Шесть домов оказались в центре внимания в городе. Из-за сильного ветра с одного дома сорвало крышу, трубы не выдержали холода и лопнули. Люди рассказали: текло так, что затопило квартиры с 12-го по 5-й этаж.

"Эта вода собиралась здесь. Рабочие пришли, натяжной потолок ножом проткнули, и вода как потекла! На семь этажей вниз сразу залило все, с 12-го до 5-го!" - заявил местный житель Бакытжан Тургараев.

Как отметили корреспонденты телеканала, дома сдали в этом году, причем жилье здесь считается недешевым.

Подрядчики, построившие эти дома, уже приходили и пообещали людям восстановить все буквально завтра. Да и ущерб возмещать не отказались.

А вот с 13 многоэтажками, что возвели напротив областного акима, все не так просто.

Квартиры здесь раздавали очередникам. Ветер сорвал с домов фасады. По словам жильцов, дома у них так холодно, будто ночуешь на улице.

"Труба где-то лопнула, обещают отремонтировать и тогда дать тепло. А пока вот так мы одеты. Уроки вот сидим учим в шапке. И спать также в шапке ложимся", - рассказал Азамат Журнабаев.

Жители этих домов переживают за здоровье детей.

Чиновники в свою очередь заверяют, что отопления в домах не было только около суток. Но соглашаются, что и сейчас здесь не очень комфортно. Почему тепло не доходит до людей, они пока еще выясняют, но уже предполагают некачественное строительство.

Теплее должно стать, когда восстановят облицовку, сорванную с домов ветром.

Источник: КТК.

Накануне мы рассказывали, что новый дом, построенный в селе Бадам в Туркестанской области, сдали в эксплуатацию в прошлом году. У него уже вышел из строя септик, поэтому все нечистоты полились наружу.

Ранее сообщалось, что коридор провалился в подвал в одной из квартир в Актау. Причиной произошедшего жительница квартиры считает подтопленный от текущих труб подвал, а по мнению КСК, в квартире неправильно сделали стяжку. Проблему решили устранить обоюдными силами.