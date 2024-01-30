Туман и гололед: штормовое предупреждение объявили в мегаполисах и ряде регионов Казахстана

В Астане и Алматы, а также в ряде регионов Казахстана во вторник, 30 января, объявлено штормовое предупреждение, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

Завтра в Астане ожидается туман.

В Алматы синоптики пообещали туман и гололедицу.

В области Жетісу прогнозируются туман, низовая метель и ветер с порывами 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области ожидаются метель, туман и ветер с порывами 15-20 м/с.

В Актюбинской и Акмолинской областях будет туман.

В Кызылординской области выпадут осадки (преимущественно снег), а также ожидается гололед.

Жителям Костанайской области пообещали метель и туман.

В Мангистауской области сохраняется на дорогах гололедица.

В Алматинской области ожидаются временами сильный снег, туман и гололед.

Также, как сообщает ДЧС Алматинской области в своем Telegram-канале, в связи с ухудшением погодных условий (мокрый снег, понижение температуры воздуха) закрыто движение для всех видов автотранспорта на трассе А-2 "Алматы – Ташкент – Термез" км 59 (село Жанакурлыс) – км 143 (граница Жамбылской области).

Как себя вести при гололеде?

Спасатели рассказали о правилах поведения при гололеде. Так, пешеходам необходимо:

выбирать нескользящую обувь с мелкими узорами на подошве, не носить обувь на высоком каблуке;

быть осторожными в местах перехода на другую сторону дороги, не спешить, не бегать;

внимательно смотреть себе под ноги, стараться обходить опасные места (замерзшие лужи, склоны лестницы);

если нет возможности обойти ледяную землю, то нужно проходить по льду короткими шагами как лыжник;

ходить медленно, ноги слегка расслабив в коленях.

Автомобилистам в условиях гололеда рекомендуется:

менять летние шины на зимние;

не забывать подавать соответствующие сигналы при движении, повороте или остановке автомобиля;

соблюдать безопасное расстояние между автомобилями.

Следует помнить, что водитель должен уступать дорогу людям, которые переходят проезжую часть, а пешеходы обязаны проходить в специально отведенных для этого местах с максимальной осторожностью.

Что делать во время тумана?

Спасатели предупреждают, что туман – одна из наиболее серьезных опасностей для водителей.

Стоит помнить, что основным залогом безопасной езды в условиях тумана является значительное снижение скоростного режима. При плохой видимости скорость может составлять как 20 км/ч, так и 5 км/ч.

Требование о включении габаритных огней, фар ближнего света или противотуманных фар при движении в условиях тумана является одним из основных.

Учитывая, что туман представляет собой мельчайшую водяную пыль, на ветровом стекле движущегося автомобиля постепенно скапливается влага, создающая дополнительные препятствия обзору. Поэтому при движении стоит включить дворники и обогрев заднего стекла.