Больше трех тысяч грузовиков снега вывезли из Астаны за ночь (фото)

В Астане за прошедшую ночь сотрудники коммунальных служб вывезли больше 42 тыс. кубометров снега. Как столичные коммунальщики убирают последствия снегопадов показали в акимате, передает NUR.KZ.

Сообщается, что столичные сотрудники коммунальных служб работают в круглосуточном усиленном режиме.

"За прошедшую ночь из города вывезли более 42 тысяч кубометров снега, что равно объему более трех тысяч большегрузов", – сообщили представители акимата.

При этом с утра 28 января на уборку улиц столицы от снега и наледи вышли около 2,5 тысяч дорожных рабочих и свыше 1,5 тысяч единиц спецтехники.

Работы по уборке снега в Астане. Фото: акимат Астаны

Всего за зимний период из столицы собрано и вывезено почти три миллиона кубометров снега, для чего на полигоны совершено свыше 738 тысяч рейсов грузовых машин.

При этом напомним, что вчера в столице синоптики прогнозировали снегопад.