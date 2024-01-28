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Больше трех тысяч грузовиков снега вывезли из Астаны за ночь (фото)

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Работы по уборке снега в Астане
Работы по уборке снега в Астане. Фото: акимат Астаны

В Астане за прошедшую ночь сотрудники коммунальных служб вывезли больше 42 тыс. кубометров снега. Как столичные коммунальщики убирают последствия снегопадов показали в акимате, передает NUR.KZ.

Сообщается, что столичные сотрудники коммунальных служб работают в круглосуточном усиленном режиме.

"За прошедшую ночь из города вывезли более 42 тысяч кубометров снега, что равно объему более трех тысяч большегрузов", – сообщили представители акимата.

При этом с утра 28 января на уборку улиц столицы от снега и наледи вышли около 2,5 тысяч дорожных рабочих и свыше 1,5 тысяч единиц спецтехники.

Работы по уборке снега в Астане
Работы по уборке снега в Астане. Фото: акимат Астаны

Всего за зимний период из столицы собрано и вывезено почти три миллиона кубометров снега, для чего на полигоны совершено свыше 738 тысяч рейсов грузовых машин.

При этом напомним, что вчера в столице синоптики прогнозировали снегопад.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2057893-bolshe-treh-tysyach-gruzovikov-snega-vyvezli-iz-astany-za-noch-foto/

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