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"Вы бы тоже испугались": несколько этажей многоэтажки залило кипятком в Актау (видео)

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Запрещающий знак установлен рядом с жилым многоэтажным домом
Многоэтажный дом. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Актау случилось настоящее коммунальное ЧП - в одном из многоэтажных домов прорвало трубу и подъезд залило кипятком. Горячая вода несколько часов стекала по лестницам, передает телеканал "Астана".

Вернувшиеся домой с работы актаусцы обнаружили, что их подъезд залило кипятком. К вечеру из-за горячей воды со стен стала падать краска. С третьего этажа вода стремительно стекала на улицу.

"Конечно, я испугалась, еще такой поток был. Если бы видели, вы бы тоже испугались. Я думала, сейчас с лестницей что-то будет. Потом куда, как мы будем ходить", - поделилась горожанка Нуржамал Дусенбаева.

В обслуживающей дом организации сообщили, что порыв батареи спровоцировала низкая температура воздуха на улице, а вот устранение коммунальной аварии на несколько часов затянулось из-за сантехника.

"Первый (сантехник - прим. ред.) закрыл не до конца, пропускал, а он думал, что закрыл. Через некоторое время потекло. Второй пошел, закрыл в седьмом часу. Первый, который не до конца закрыл, уволился", - заявил директор ТОО "Нуреке Сервис" Нуртлеу Жуматов.

К слову, по словам коммунальщика, за потерю воды, возможно, будет рассчитываться уволенный сантехник.

Напомним, ранее в Уральске прорвало водопровод, из-за чего улицы города залило водой. Уральцы признались, что это первая столь крупная авария на их памяти.

За день до этого коммунальная авария случилась еще в одном городе -в Петропавловске прорвало теплотрассу, из-за чего улицы залило кипятком, а десятки домов остались без тепла. В ТОО "Петропавловские тепловые сети" сообщили, что причиной аварии стал сильный износ сетей.

При этом в Петропавловске это уже вторая авария с начала года - в крещенские морозы здесь затопило улицу водой. Тогда сообщалось, что вода вышла на проезжую часть в результате поломки запорной арматуры. Отмечалось, что трасса относительно новая - ей всего 10 лет, а течь с водопроводного колодца - рядовой случай.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2057796-vy-by-tozhe-ispugalis-neskolko-etazhey-mnogoetazhki-zalilo-kipyatkom-v-aktau-video/

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