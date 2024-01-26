Научно-исследовательский институт Каспийского моря создадут в Казахстане

Разработанное министерством водных ресурсов и ирригации постановление о создании НИИ Каспийского моря утвердили в правительстве, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт СЦК.

Данный научно-исследовательский институт будет изучать экологические проблемы Каспийского моря, проблему снижения уровня воды, причины массовой гибели тюленей и рыб, вопросы сохранения популяции каспийского тюленя, ихтиофауну, акваторию и побережье Каспия.

Сообщается, что еще одним направлением будет обеспечение тесного взаимодействия с коллегами из других прикаспийских государств.

Институт будет предоставлять объективную и независимую информацию об экосистеме Каспийского моря.

Отмечается, что полученные данные послужат основой для принятия комплексных мер государственными и местными исполнительными органами.

По планам, создание научной организации также даст возможность в полной мере исполнять международные и национальные обязательства по сохранению Каспия.

"Ранее глава государства поручил создать государственный научный институт, который будет заниматься исследованиями Каспия с целью сохранения моря. Подобные организации существуют и в других прикаспийских странах. Создание института позволит комплексно подойти к изучению имеющихся проблем, решать масштабные задачи, усилить международное сотрудничество", - отметил министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов.

Напомним, что на прошлой неделе границы Мангистауской области официально расширили. Соответствующее постановление было подписано премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым.

Границы были расширены путем включения в территорию области земель между границей Мангистауской области и исходной линией для отсчета ширины территориальных вод РК.

Ранее граница Мангистауской области проходила вдоль береговой линии Каспийского моря.