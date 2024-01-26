Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Проверку провели по видео из вытрезвителя в Талдыкоргане

Опубликовано:

Мужчина в вытрезвителе в Талдыкоргане
Вытрезвитель. Кадр из видео: t.me/egovpress

В Сети появилось видео из вытрезвителя в Талдыкоргане. На нем мужчина зашел в кабинет, а вышел оттуда, хромая. Ситуацию прокомментировали в областном центре психического здоровья, передает NUR.KZ.

"Мужчину в красной футболке в ходячем состоянии доставили в талдыкорганский вытрезвитель, затем он зашел в кабинет и начал сильно кричать. Спустя время он вышел оттуда и хромал", - говорится в подписи к опубликованным кадрам.

Мужчина в вытрезвителе в Талдыкоргане
Мужчина хромает. Кадр из видео: t.me/egovpress

В администрации областного центра психического здоровья управления здравоохранения области Жетiсу сообщили, что комиссией под председательством заместителя начальника управления здравоохранения проведена проверка. Пациент поступил в Центр временной адаптации и детоксикации еще 29 августа 2023 года.

"По итогам проверки должностные лица и работники областного центра психического здоровья привлечены к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей, возложенных на них трудовым договором и должностными инструкциями.

Вместе с тем сообщаем, что пациент, покидая отделение ЦВАиД, жалоб на неправомерные действия сотрудников не предъявлял, в администрацию не обращался", - пояснили в ведомстве.

Здесь добавили, что в целях защиты прав пациентов все помещения Центра временной адаптации и детоксикации оборудованы камерами видеонаблюдения.

Напомним, в марте прошлого года двух павлодарцев нашли спящими далеко не в постели. Мужчины назвали полицейским необычные причины своего поведения.

Так, стражи порядка в ходе патрулирования на одной из улиц города заметили спящего на асфальте мужчину. Как позже объяснил павлодарец, после работы он выпил с коллегами, а как очутился на улице, не помнит.

Другой вызов поступил от жильцов дома по улице Естая. Они рассказали, что на 5 этаже лежит человек. По прибытии правоохранителями был установлен мужчина 1988 года рождения. Он пояснил, что выпил и домой решил не идти, так как недавно у него родился сын, он хотел до утра отоспаться в подъезде.

Обоих доставили в Центр временной адаптации и детоксикации, на них были составлены административные протоколы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2057767-proverku-proveli-po-video-iz-vytrezvitelya-v-taldykorgane/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.