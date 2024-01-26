Проверку провели по видео из вытрезвителя в Талдыкоргане

В Сети появилось видео из вытрезвителя в Талдыкоргане. На нем мужчина зашел в кабинет, а вышел оттуда, хромая. Ситуацию прокомментировали в областном центре психического здоровья, передает NUR.KZ.

"Мужчину в красной футболке в ходячем состоянии доставили в талдыкорганский вытрезвитель, затем он зашел в кабинет и начал сильно кричать. Спустя время он вышел оттуда и хромал", - говорится в подписи к опубликованным кадрам.

Мужчина хромает. Кадр из видео: t.me/egovpress

В администрации областного центра психического здоровья управления здравоохранения области Жетiсу сообщили, что комиссией под председательством заместителя начальника управления здравоохранения проведена проверка. Пациент поступил в Центр временной адаптации и детоксикации еще 29 августа 2023 года.

"По итогам проверки должностные лица и работники областного центра психического здоровья привлечены к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей, возложенных на них трудовым договором и должностными инструкциями.

Вместе с тем сообщаем, что пациент, покидая отделение ЦВАиД, жалоб на неправомерные действия сотрудников не предъявлял, в администрацию не обращался", - пояснили в ведомстве.

Здесь добавили, что в целях защиты прав пациентов все помещения Центра временной адаптации и детоксикации оборудованы камерами видеонаблюдения.

Напомним, в марте прошлого года двух павлодарцев нашли спящими далеко не в постели. Мужчины назвали полицейским необычные причины своего поведения.

Так, стражи порядка в ходе патрулирования на одной из улиц города заметили спящего на асфальте мужчину. Как позже объяснил павлодарец, после работы он выпил с коллегами, а как очутился на улице, не помнит.

Другой вызов поступил от жильцов дома по улице Естая. Они рассказали, что на 5 этаже лежит человек. По прибытии правоохранителями был установлен мужчина 1988 года рождения. Он пояснил, что выпил и домой решил не идти, так как недавно у него родился сын, он хотел до утра отоспаться в подъезде.

Обоих доставили в Центр временной адаптации и детоксикации, на них были составлены административные протоколы.