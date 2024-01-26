Водителя без документов сковали наручниками в Атырау

В Сети появилось видео, на котором водитель прикован наручниками к автокреслу, а рядом находится полицейский. В ДП Атырауской области прокомментировали ситуацию, передает NUR.KZ.

В интернете распространилось видео, на котором мужчина сидит в салоне автомобиля в наручниках, а возле него находится полицейский.

Прикованный наручниками к переднему сидению казахстанец спрашивает стража порядка: "Почему на меня, как на преступника, надели наручники? Это из-за отсутствия страховки?".

Как следует из ответа сотрудника полиции, мужчина якобы не подчинился законным требованиям.

В Департаменте полиции Атырауской области дали комментарий о распространившемся видео.

Как рассказали в ведомстве, 19 января в Атырау на пересечении улиц Сатпаева и Пушкина сотрудниками батальона патрульной полиции был остановлен автомобиль Toyota Camry.

"Однако в ходе проверки водитель, житель города 1988 года рождения, отказался предоставить документы", - отметили в ДП региона.

В результате в отношении него был составлен административный протокол по статье 667 КоАП РК и направлен в специализированный административный суд.

"По решению суда в отношении указанного гражданина дело прекращено в связи с отсутствием состава правонарушения. Отметим, по данному факту в отношении сотрудников полиции проводится служебная проверка", - сообщили в ведомстве.

Согласно ст.667 КоАП РК неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника (военнослужащего) правоохранительного или специального государственного органа, органа военной полиции, государственной фельдъегерской службы, судебного пристава, судебного исполнителя в связи с исполнением ими служебных обязанностей, а равно воспрепятствование их законной деятельности влекут штраф в размере 30 МРП (110 760 тенге) либо административный арест на срок до 15 суток.

Напомним, осенью прошлого года в соцсетях появился видеоролик, на котором запечатлено, как в Астане полицейские вместо наручников связали руки скотчем задержанному. Почему это произошло, в столичном департаменте полиции так и не объяснили.