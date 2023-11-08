Скотчем связали руки задержанному полицейские в Астане (видео)
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В соцсетях появился видеоролик, на котором запечатлено, как полицейские вместо наручников задержанному связали руки скотчем. В ДП Астаны прокомментировали видеоролик.
Видеороликом поделился Telegram-канал Qumash. В подписи к посту говорится, что кадры были сделаны в жилом комплексе в Астане.
"В одном столичном ЖК копы заскотчевали мужчину. Точнее, его руки. По словам жильцов, это был то ли закладчик, то ли распространитель "маяка" в подъезде", - говорится в описании.
Авторы поста недоумевают, почему полицейские связали руки скотчем, а не использовали наручники.
В комментариях к посту пресс-служба Департамента полиции Астаны объяснила, что произошло.
"6 ноября на канал 102 поступило сообщение об употреблении наркотиков в подъезде жилого дома. Прибывшими сотрудниками патрульной полиции установлен 27-летний мужчина, у которого изъято наркотическое вещество.
Управлением полиции района Алматы начато досудебное расследование по статье 296 УК РК (Незаконное обращение с наркотическими средствами). Назначена экспертиза, по результатам которой будет принято окончательное процессуальное решение", - сообщили в полиции.
Кроме того, полицейские поблагодарили неравнодушных астанчан, сообщающих о противоправных действиях со стороны правонарушителей.
Однако почему был использован скотч вместо наручников, в департаменте объяснять не стали.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2044619-skotchem-svyazali-ruki-zaderzhannomu-politseyskie-v-astane-video/