Скотчем связали руки задержанному полицейские в Астане (видео)

В соцсетях появился видеоролик, на котором запечатлено, как полицейские вместо наручников задержанному связали руки скотчем. В ДП Астаны прокомментировали видеоролик.

Видеороликом поделился Telegram-канал Qumash. В подписи к посту говорится, что кадры были сделаны в жилом комплексе в Астане.

"В одном столичном ЖК копы заскотчевали мужчину. Точнее, его руки. По словам жильцов, это был то ли закладчик, то ли распространитель "маяка" в подъезде", - говорится в описании.

Авторы поста недоумевают, почему полицейские связали руки скотчем, а не использовали наручники.

В комментариях к посту пресс-служба Департамента полиции Астаны объяснила, что произошло.

"6 ноября на канал 102 поступило сообщение об употреблении наркотиков в подъезде жилого дома. Прибывшими сотрудниками патрульной полиции установлен 27-летний мужчина, у которого изъято наркотическое вещество.

Управлением полиции района Алматы начато досудебное расследование по статье 296 УК РК (Незаконное обращение с наркотическими средствами). Назначена экспертиза, по результатам которой будет принято окончательное процессуальное решение", - сообщили в полиции.

Кроме того, полицейские поблагодарили неравнодушных астанчан, сообщающих о противоправных действиях со стороны правонарушителей.

Однако почему был использован скотч вместо наручников, в департаменте объяснять не стали.