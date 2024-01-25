Комиссию для прогноза землетрясений создадут в Казахстане

Сегодня в Алматы состоялась рабочая встреча по вопросам прогноза сейсмических явлений, по итогам которой решено создать специальную комиссию, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Рабочая встреча по вопросам прогноза сейсмических явлений проходила под руководством Министра по ЧС Сырыма Шарипханова.

Сообщается, что в ходе встречи с руководителем Казахстанского национального центра данных Натальей Михайловой обсуждены вопросы по взаимному обмену информацией со всех сейсмологических станций.

Генеральный директор ТОО "КазРубежГеологии" Виталий Петровский продемонстрировал методы прогнозирования землетрясений посредством космических снимков дистанционного зондирования земли.

Также опытом в области прогнозирования сейсмических явлений поделился профессор Казахской головной архитектурно-строительной академии Танакан Абаканов.

"По итогам встречи достигнуто соглашение о создании Межведомственной комиссии по прогнозу сейсмических явлений на базе Национального научного центра сейсмических наблюдений и исследований МЧС", – заявили представители ведомства.

По данным с официального сайта ТОО "ННЦСН и И", целью деятельности организации является организация и проведение комплексных исследований в сейсмоопасных районах Республики Казахстан для прогноза землетрясений.

Для достижения указанной цели ТОО "ННЦСН и И" осуществляет следующие виды деятельности:

проводит сейсмологический мониторинг на территории Республики Казахстан; осуществляет регистрацию и обработку данных о землетрясениях контролируемой территории и прилегающих районов; проводит круглогодичные полевые инструментальные наблюдения и получает непрерывную сейсмическую, геофизическую, гидрогеологическую, деформографическую, биологическую и иную информацию на сети станций. проводит первичную обработку получаемой информации; проводит тематические работы по наблюдениям за сейсмическим режимом исследуемой территории; проводит работы по автоматизации процессов регистрации, передачи и обработки данных инструментальных наблюдений; проводит макросейсмические и инструментальные наблюдения в эпицентральных зонах сильных землетрясений на территории Республики Казахстан, а также выполняет работы по распоряжению директивных органов Республики Казахстан; оповещает директивные органы Республики Казахстан обо всех ощутимых и сильных землетрясениях по контролируемой территории; представляет материалы в Комиссию по прогнозу землетрясений; составляет оперативные каталоги и бюллетени землетрясений, формирует архивы сейсмологической, геофизической, гидрогеологической, деформографической и другой информации; внедряет новые методы и технические средства для проведения наблюдений и обработки материалов по прогнозу землетрясений.

Все выше перечисленные виды работ проводятся на сети сейсмологических станций и в отрядах обработки полученной информации.

Также напомним, сегодня глава МЦРИАП Багдат Мусин сообщал, что в Казахстане протестирована система мгновенного оповещения граждан при ЧС с применением технологии Cell Broadcast.

"В отличие от SMS-оповещений, предназначенных для однократных коммуникаций, технология Cell Broadcast разработана для эффективного оповещения миллионов граждан о чрезвычайных ситуациях на определенной территории, обеспечивая мгновенную и массовую рассылку", – объяснял министр.