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"Задумались сменить автомобиль": владельцы электрокаров после землетрясения в Алматы

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Девушка заряжает электромобиль
Зарядка электромобиля. Иллюстративное фото: Freepik/senivpetro

Землетрясение в Алматы застало врасплох некоторых владельцев электрокаров. Оставшись без зарядки, многие не смогли доехать до места назначения, передает корреспондент NUR.KZ.

Среди тех, кого в ночь землетрясения подвел электрокар, была жительница Алматы Макпал Карасаева. Автомобиль она купила 8 месяцев назад. Во время землетрясения электрокар стоял на зарядке на парковке.

"Я всегда ставлю машину на зарядку на ночь. Так как землетрясение произошло в полночь, машина не успела зарядиться. В повседневной жизни в принципе получается распределять время, чтобы машина успела зарядиться.

Но в ночь землетрясения машина на парковке не зарядилась, а в городе, где стоят зарядные станции, было очень много машин. Туда было просто невозможно заехать", - рассказывает Макпал.

Девушка живет в многоэтажке. Потому первым делом хотела уехать в более безопасное место, говорит алматинка.

"Зарядки хватило отъехать лишь от самого ЖК, но доехать до места назначения не удалось. И многие мои знакомые столкнулись с проблемой разряженных автомобилей. Задумались сменить автомобиль на гибридную версию", - делится Макпал.

В итоге девушка не смогла ни уехать на своем автомобиле, ни даже погреться в нем. Но намного хуже, если бы электрокар разрядился в дороге к другому населенному пункту во время землетрясения.

Не успела зарядить свой электрокар и Айгерим. В момент землетрясения автомобиль был на подземной парковке.

"Было мало зарядки, боялась, что сядет батарея. Обычно машину ставлю на зарядку ночью. До утра заряжается. Уехала на свой страх и риск.

Я заряжаюсь в паркинге. У меня своя зарядка. Проблема будет, если не доеду до паркинга и не успею поставить на зарядку. Нужно всегда следить за батарейкой", - рассказывает Айгерим.

Чтобы уехать из города, зарядки было недостаточно, отмечает девушка. Полной батареи хватает на 500 км. Но зимой зарядка расходуется быстрее, отмечает Айгерим.

А вот Елене повезло больше. Ее электрокар был заряжен на 55%. Этого хватило, чтобы на протяжении 4 часов греться в салоне автомобиля. После девушка для перестраховки поехала заряжать свой электрокар.

"В такой ситуации не понятно, чего ожидать. Электромобили непросто заправить, нужно время. Поэтому лучше это делать заблаговременно. С того времени я держу запас батареи. И не только я, другие владельцы электрокаров тоже.

Я повысила лимит с 80% до 100. Когда у меня сегодня осталось 60%, я поехала быстрее на заправку. И я была такая не одна. Там были водители, которые тоже не опускают ниже 60% и заряжают до 100%", - рассказывает Елена.

Сильнее всего землетрясение, произошедшее ночью 23 января, почувствовали жители Алматы. Спустя некоторое время на выезде из мегаполиса и в центре города образовались огромные пробки. Скопление транспорта наблюдалось и у автозаправочных станций.

Яндекс.Карты оценивали дорожную ситуацию в Алматы на 5 баллов. Больше всего трафик был загружен на областных трассах – Ташкентском и Кульджинском трактах, ВОАД и др.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2057477-zadumalis-smenit-avtomobil-vladeltsy-elektrokarov-posle-zemletryaseniya-v-almaty/

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