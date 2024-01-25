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30 лет независимости Казахстана

"Живем как и все люди": глава МФЦА озвучил свою заработную плату

Опубликовано:

Ренат Бектуров
Ренат Бектуров. Фото: aix.kz

Глава МФЦА Ренат Бектуров в кулуарах сената рассказал, сколько зарабатывает в месяц и на что тратит денежные средства, передает корреспондент NUR.KZ.

Ренат Бектуров сообщил, что зарплата сотрудников МФЦА зависит от уровня квалификации.

"Для молодых специалистов мы начинаем (с зарплатой - прим. ред.) от 300-350 тыс. тенге, в зависимости от опыта - до 500. Среднее звено - примерно 600 тыс. тенге, руководители - выше 700-800 тыс. тенге. Я-то первый руководитель… соответственно, зарплата - выше 700-800 тыс. тенге", - добавил он.

По словам Бектурова, активно инвестировать он не может из-за отсутствия свободного времени.

"Понятно, пытаемся вкладывать. Но у меня пятеро детей, и тоже особо ничего не остается. Как и все люди живем: платим ипотеку, оплачиваем кредиты, тратим на детей - на садики, школу. Конечно, есть кредиты: а у кого их нет? Есть ипотека, есть потребительские (кредиты - прим. ред.)", - резюмировал глава МФЦА.

Международный финансовый центр "Астана" (МФЦА), согласно информации на сайте, играет ключевую роль в качестве регионального центра бизнеса и финансов, связывая экономики стран Центральной Азии, Кавказа, ЕАЭС, Западного Китая, Монголии, Ближнего Востока и Европы.

МФЦА, согласно тем же данным, занимается следующим:

  • предоставляет инфраструктуру для заключения сделок и создает условия для привлечения инвестиций в экономику Казахстана;
  • развивает рынок ценных бумаг, интегрированный в международные рынки капитала;
  • развивает рынок страховых, банковских услуг, зеленого и социального финансирования, исламских финансов, цифровых активов, финансовых технологий и инновационных проектов;
  • развивает финансовую экспертизу.

Напомним, Ренат Бектуров был назначен управляющим международным финансовым центром "Астана" в начале 2023 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2057455-zhivem-kak-i-vse-lyudi-glava-mftsa-ozvuchil-svoyu-zarabotnuyu-platu/

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