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Находятся на "красной линии": сотни семей могут остаться без жилья в Шымкенте

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Жители микрорайона Асар на встрече с властями города
Жители микрорайона Асар. Кадр из видео: Almaty. tv

В Шымкенте люди могут лишиться собственных домов из-за возможного сноса в микрорайоне Асар. Возведенные дома, как оказалось, находятся на "красной линии", передает Almaty.tv.

Отмечается, что на участке, где сейчас расположены дома, планируется строительство крупной объездной дороги - власти считают, что она поможет разгрузить городской трафик.

Жители этих домов узнали, что объекты находятся на так называемой "красной линии" - всего на улице Алмас в Шымкенте построено свыше 200 домов. Сообщается, что участки приобрели местные жители семь лет назад, кроме того, соответствующие документы есть не у всех.

"Сначала при проверке сказали, что чисто, нет "красной линии". Разрешили строить дома. Сказали, в течение трех лет можем оформить документы.

Воду, свет еле подключили, а теперь узнаем о такой новости. Неделю назад только пришел документ, что наши дома находятся на красной линии", - рассказал житель города Дауренбек Абылаев.

Представители власти же утверждают, что для уменьшения дорожной нагрузки в мегаполисе необходима большая дорога, а она проходит через улицу Алмас.

"У нас есть утвержденный генплан с 2012 года. По ней предусмотрено 20 метров улицы. Чтобы уменьшить заторы, мы сформировали городскую дорожную инфраструктуру. Главные улицы города будут состоять из 3 объездных дорог, куда входит и часть улицы Алмас", - заявил руководитель управления архитектуры и градостроительства, земельных отношений Нурбол Жунусбеков.

Подчеркивается, что городские власти все же услышали граждан, а глава города вовсе пообещал убрать улицу из зоны "красной линии".

Согласно закону "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан", красные линии - это границы, отделяющие территории кварталов, микрорайонов, иных элементов в планировочной структуре населенных пунктов от улиц (проездов, площадей).

Красные линии, как правило, применяются для регулирования границ застройки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2053010-nahodyatsya-na-krasnoy-linii-sotni-semey-mogut-ostatsya-bez-zhilya-v-shymkente/

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