Скандал из-за 11 млрд тенге разгорелся в ВКО

В поселке Новая Бухтарма в Восточно-Казахстанской области разгорелся скандал из-за 11 млрд тенге. Эти деньги были выделены на благоустройство территории памятника Великой Отечественной войне, передает Первый канал "Евразия".

Антикор провел мониторинг сайта госзакупок и нашел массу нарушений. По данным ведомства, местные власти решили облагородить территорию памятника Великой Отечественной войне по завышенной цене, при этом не учитывая коррупционные риски.

"Сумма выделена 11,6 млрд тенге. Деньги по факту выделены только на декоративное и художественное оформление. И все это из одного источника. Рядом строится школа на 200 мест. Тоже строительство начато в 2023 году. Стоимость - 2 млрд тенге. То есть, если сравнить памятник со школой, на эти деньги можно построить пять школ", - рассказал руководитель общественного филиала "Әділдік жолы" Адиль Пшенов.

Чиновники объясняют, что все законно. За 11 млрд тенге они хотели отремонтировать не только памятник, но и всю центральную часть поселка, где проживают около шести тысяч человек. Однако власти все же провели оптимизацию проекта и сумма на благоустройство уменьшилась почти втрое - до 4 млрд тенге.

"Сумма после уточнения - это только на инженерные сети и инфраструктуру. То есть на то, что критично сейчас, так как в поселке Новая Бухтарма капитальный ремонт сетей, по-моему, не производился никогда", - пояснил руководитель областного управления строительства, энергетики и ЖКХ Дидар Кенесбаев.

Чиновники также добавили, что поселок Новая Бухтарма станет новым популярным курортом Казахстана, поэтому и вкладывают большие суммы в развитие района.

В конце прошлого года Антикор по ВКО выявил коррупционные риски при предоставлении предпринимателям арендной земли в парках. В частности, в Усть-Каменогорске бизнесмены за одинаковые участки платили разные цены.

Сейчас же в Восточно-Казахстанской области не утихают споры о переходе на единое время. Жители Усть-Каменогорска заявили, что с переводом стрелок на час назад они потеряют один световой час, кроме того, все это скажется на здоровье детей. Убеждать народ в нужности реформы в город прилетела целая делегация ученых.