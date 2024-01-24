Ответы депутатов на школьные вопросы смутили казахстанцев (видео)

Депутат маслихата области Абай Самат Смаков и депутат столичного маслихата Давид Лория удивили казахстанцев ответами на школьные вопросы в программе "Жұлдызбысың?", передает NUR.KZ.

Известные казахстанские футболисты, а ныне - депутаты маслихатов Давид Лория и Самат Смаков - стали гостями шоу "Жұлдызбысың?" телеканала Jibek Joly.

По сценарию программы гости сначала отвечают на вопросы о себе и своей карьере, а после между участниками проводится викторина на скорость, состоящая из школьных вопросов.

"Вопросы несложные: базовые знания школьников", - отметил перед началом викторины ведущий Кайрат Адилгерей.

Однако ни один из футболистов не смог ответить на многие из них. Среди таковых - сколько букв в казахском алфавите, кто автор произведения "Абай жолы", каким было настоящее имя Абылай-хана, сколько будет умножить 7 на 0, сколько министерств есть в Казахстане или сколько слов назидания написал Абай.

В комментариях к видео, опубликованному в TikTok-аккаунте канала, казахстанцы выразили недоумение ответами депутатов.

"Поэтому нельзя спортсменов ставить министрами депутатами или просто чиновниками: только тренерами! Во время учебы они ездили на соревнования", "Хорошо, что я их не знаю, а то было бы стыдно за них";

"Повезло Смакову, что стал футболистом", "Надо такой блиц сделать у министров и депутатов, в телепередачи приглашать", "Такое ощущение, что они вышли из клуба и им начали задавать вопросы";

"Спортсмены всегда на соревнованиях. Когда им учиться?", "Они, наверное, сидят и думают: "Зачем сюда пришли?", "Скажите, что это прикол, пожалуйста", - пишут казахстанцы в комментариях.

Впрочем, нашлись и те, кто встал на защиту футболистов: некоторые считают, что Лория и Смаков просто растерялись - и поэтому не смогли ответить. Некоторые и вовсе отметили, что школьные знания в жизни не пригодятся.

"Ничего страшного: не знают - и не знают. Эти знания в жизни не пригодятся, никакого толку от них. Главное, они хорошие специалисты в своем ремесле!";

"Да, по мне, не сильно сложные вопросы - там скорее растерянность сыграла, что в голову ничего не приходило", - отметили комментаторы.

Викторину можно посмотреть с 49:03.

Самат Смаков - футболист, бывший центральный защитник ФК "Актобе", бывший капитан национальной сборной.

Смаков считается самым титулованным футболистом в нашей стране. Он 6 раз становился чемпионом страны, 4 раза получал звание лучшего футболиста Казахстана. Мастерство футболиста признали даже во время его выступлений в Турции. Несмотря на то, что он не так много играл за турецкую команду, его назвали лучшим защитником сезона 2012-2013 года.

В 2019 году Смаков был назначен советником акима Актюбинской области, а в октябре прошлого года был избран депутатом маслихата города Семей.

Давид Лория - казахстанский футболист, вратарь. За свою спортивную карьеру Лория успел выступить за такие казахстанские клубы, как "Шахтер", "Ордабасы", "Локомотив", "Есиль" и "Женис". Он также играл за футбольные клубы Турции ("Ризеспор", "Каршияк"), Швеции ("Хальмстад") и России ("Спартак Нальчик").

На счету бывшего вратаря три чемпионских титула. Лория сыграл в 45 матчах в составе национальной сборной Казахстана, а также участвовал в чемпионате мира по футболу в составе молодежной сборной Казахстана.

В октябре 2020 года он стал исполнительным директором ФК "Астана", а в марте 2023-го стал депутатом столичного маслихата по одномандатным округам.